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拜登與麥卡錫商討無進展 債務上限分歧未解決

環球社會熱點 13:00 2023/02/03

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美國總統拜登（Joe Biden）日前與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）合晤，商討聯邦政府債務上限等議題。惟麥卡錫會後承認，債務上限商議未有進展，兩人同意盡快再次協商。

麥卡錫將與拜登商討 美聯邦債務上限及預算 【下一頁】

麥卡錫周四（2日）表示，有意與拜登盡快再次會面，討論如何及何時提升債務上限。他透露周三（1日）會後，拜登承諾會盡快致電，敲定下次見面時間，但表明二人未討論下次會晤的細節。

麥卡錫指出，有必要通過債務上限法案，但兩人未達成共識。他認同有需要提高債務上限，但亦表明此舉不可能在無人改變下完成，直指雙方均需作出妥協。

拜登兒子亨特高價賣畫 面臨美眾議院共和黨人調查 【下一頁】

拜登早前表示，希望國會通過只囊括債務上限的法案。但麥卡錫表明不可能，強調共和黨要求法案內必須包括財政開支改革。不過，麥卡錫指即使二人立場不同，但同樣向對方保有尊重。

拜登亦稱他們周三會議氣氛良好，雖然雙方分歧未開始收窄，但始終保持尊重。

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責任編輯：吳漢培

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