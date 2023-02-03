【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套

▲ 本田表示，今年將開始生產與美國汽車公司通用汽車（GM）共合開發的新氫燃料電池系統。

在全球減碳的大趨勢下，電動車彷彿成為未來汽車研發和銷售的主流。然而汽車製造商本田（Honda）卻沒有放棄對新一代氫燃料電池系統的研發，並預料於2024年推出新氫燃料電池汽車（FCVE）。

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本田表示，今年將開始生產與美國汽車公司通用汽車（GM）共合開發的新氫燃料電池系統，預計初期每年銷售量約為2,000部，其後逐步加大銷售力度，期望到2030年，將新系統的年銷售量，可提高到每年6萬套。

此外，為擴大其氫氣業務，本田計畫在2024年推出以熱門車款、6代CR-V為基礎打造的氫燃料電池新車。據了解，與本田已停産的氫燃料汽車Clarity Fuel Cell相比，新車所搭載的氫燃料電池模組耐用性，將會大幅提升，且成本預計會降低三分之一。

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責任編輯：殷凱怡

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