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【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套

科技 12:39 2023/02/03

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本田表示，今年將開始生產與美國汽車公司通用汽車（GM）共合開發的新氫燃料電池系統。

在全球減碳的大趨勢下，電動車彷彿成為未來汽車研發和銷售的主流。然而汽車製造商本田（Honda）卻沒有放棄對新一代氫燃料電池系統的研發，並預料於2024年推出新氫燃料電池汽車（FCVE）。

【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電

本田表示，今年將開始生產與美國汽車公司通用汽車（GM）共合開發的新氫燃料電池系統，預計初期每年銷售量約為2,000部，其後逐步加大銷售力度，期望到2030年，將新系統的年銷售量，可提高到每年6萬套。

此外，為擴大其氫氣業務，本田計畫在2024年推出以熱門車款、6代CR-V為基礎打造的氫燃料電池新車。據了解，與本田已停産的氫燃料汽車Clarity Fuel Cell相比，新車所搭載的氫燃料電池模組耐用性，將會大幅提升，且成本預計會降低三分之一。

【行車安全】 福特多款SUV電子倒後鏡頭故障　全球召回逾46萬架

【自動駕駛】Mercedes‑Benz成全美第一間　獲頒布Level 3等級自動駕駛認證車廠

責任編輯：殷凱怡

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200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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