【加密貨幣】比特幣重上去年8月高位　股神副手芒格促美國政府仿傚中國禁止加密貨幣

比特幣bitcoin曾短暫突破2.4萬美元,重上去年8月高位。股神巴菲特副手芒格(Charlie Munger )促請美國政府仿傚中國禁止加密貨幣,認為缺乏監管會導致過度行為及賭博心態。芒格和巴菲特長期以來一直對加密貨幣持懷疑態度,認為它們不是有形或有生產力的資產。



芒格指,加密貨幣並不是貨幣、不是商品、亦不是證券(A cryptocurrency is not a currency, not a commodity, and not a security),這只是一份賭場擁有接近100%優勢的賭博合約,認為美國現在就應該制定新聯邦法律來防止這種情況發生。

芒格列舉兩個「有趣的先例」

他指, 近年來,私營公司發行了數以千計的新加密貨幣,並且在沒有任何政府預先批准披露的情況下公開交易。芒格說,有些加密貨幣幾乎沒有被賣給發起人,之後公眾在沒有完全理解之下,高價買入「有利於發起人的預先稀釋」的加密貨幣。

芒格 列舉了兩個「有趣的先例」來指導美國採取正確的行動。一是中國嚴禁提供虛擬貨幣交易、訂單撮合、代幣發行和衍生品服務。二是,於1700年代初期,英國議會就禁止公布參與所有新普通股的公開交易,並將這一禁令維持了大約100年。

他甚至指,「在 加密貨幣禁令實施後,美國應該做甚麼?好吧,再做一個可能是有意義的行動:感謝中國共產黨領導人的非凡判斷力」。

