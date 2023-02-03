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【英國加息】中銀香港：英倫銀行較大可能3月加息0.25厘後結束加息周期

宏觀解讀 12:46 2023/02/03

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英倫銀行、歐洲央行周二（2日）俱一如預期加息半厘。中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師高耀豪表示，英倫銀行放棄了 「在需要時將強而有力反應」的形容，議息指引重回到較溫和的策略，認為這代表英倫銀行未來應該回到以數據判斷的階段。

在央行預期通脹將快速向4%回落及經濟處於一段衰退期的預期下，高耀豪相信，英倫銀行有較大可能於3月議息會議再加息0.25厘後，便完成今次加息周期，這亦與目前利率市場反映的預期一致。他表示，由於英倫銀行再轉趨鴿派，將會影響英鎊未來表現，主要將體現於目前仍處於加息周期中貨幣的交叉匯率之上。

料歐央行5月續加息

歐洲方面，高耀豪指，由於歐央行需確保通脹能下降至目標水平，目前通脹仍遠高於目標，認為歐央行很大可能於5月繼續加息。他指今年是通脹下行的一年，由於通脹普遍於去年第1季末起急升，代表今年由第1季末開始會再出現按年基數效應，從而相對壓抑了通脹，所以加息步伐將下降至0.25厘，使存款利率到達3.25厘，與利率市場目前所反映一致；風險在於假若通脹下達的水平或速度不符合進度，歐央行或需要在6月再加息0.25厘，使存款利率升至3.5厘，這便將高於目前市場對終極利率的預期。

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編輯：胡學能

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