第一代iPhone拍賣料成交價39萬 當年賣幾錢？

Apple（蘋果）2007年推出第一代iPhone，這款智能電話成為劃時代產物，當年的售價也並不親民。其中一部未開封的第一代iPhone舉行拍賣，成交價料高達5萬美元（約39萬港元）。

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第一代iPhone提供4 GB和8 GB兩種儲存容量選項，配置包括3.5吋屏幕和200萬像素攝影鏡頭，支援上網和使用iTunes。不過第一代iPhone僅支援2.5G網絡，當時也未有應用程式商店開放下載軟件。

iPhone首次推出後改變全球數十億人，為人際溝通、支付、工作、拍照的方式帶來新體驗。尤其是iPhone棄用傳統電話鍵盤，改用輕觸式屏幕，更令人們使用電話的體驗大大提升。

今次拍賣的8 GB版本第一代iPhone當年售價為599美元（約4,672港元），一名紋身藝術家Karen Green多年前成功搶購，但從未拆封使用。

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這部第一代iPhone將開放拍賣競投至2月19日，估價高達5萬美元。

另一款同為未開封的第一代iPhone，去年10月於拍賣會上以超過3.9萬美元（約30.4萬港元）的價格成交。

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責任編輯：鄭錦玲