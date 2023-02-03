  • 19°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

第一代iPhone拍賣料成交價39萬 當年賣幾錢？

環球社會熱點 12:30 2023/02/03

分享：

分享：

Apple（蘋果）2007年推出第一代iPhone，這款智能電話成為劃時代產物，當年的售價也並不親民。其中一部未開封的第一代iPhone舉行拍賣，成交價料高達5萬美元（約39萬港元）。

Meta今年或再裁員一成 去年花76億元遣散過萬員工 【下一頁】

第一代iPhone提供4 GB和8 GB兩種儲存容量選項，配置包括3.5吋屏幕和200萬像素攝影鏡頭，支援上網和使用iTunes。不過第一代iPhone僅支援2.5G網絡，當時也未有應用程式商店開放下載軟件。

iPhone首次推出後改變全球數十億人，為人際溝通、支付、工作、拍照的方式帶來新體驗。尤其是iPhone棄用傳統電話鍵盤，改用輕觸式屏幕，更令人們使用電話的體驗大大提升。

今次拍賣的8 GB版本第一代iPhone當年售價為599美元（約4,672港元），一名紋身藝術家Karen Green多年前成功搶購，但從未拆封使用。

英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」 【下一頁】

這部第一代iPhone將開放拍賣競投至2月19日，估價高達5萬美元。

另一款同為未開封的第一代iPhone，去年10月於拍賣會上以超過3.9萬美元（約30.4萬港元）的價格成交。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

曼聯新星所有控罪獲撤銷 關鍵證人突不作供
今日
曼聯新星所有控罪獲撤銷 關鍵證人突不作供
【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
今日
【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
2023/02/02
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
意大利法院裁定兒童無義務探祖父母 不能強加不受歡迎關係
2023/02/02
意大利法院裁定兒童無義務探祖父母 不能強加不受歡迎關係
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
2023/02/02
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年

你可能感興趣

曼聯新星所有控罪獲撤銷 關鍵證人突不作供
今日 11:49
曼聯新星所有控罪獲撤銷 關鍵證人突不作供
【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
今日 08:05
【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
17:10 2023/02/02
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
網絡熱話 科技產品 拍賣 Apple iPhone

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間12:00）
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」
英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」
美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片）
美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片）
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
黑莉料本月中宣布角逐美總統大選 與特朗普爭出線
黑莉料本月中宣布角逐美總統大選 與特朗普爭出線
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款