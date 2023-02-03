【券商點睇】業績前瞻料去年第四季收入微增 京東供應鏈能力領先

安信證券預計，京東（09618）去年第四季收入按年升7.1%至 2,956 億元（人民幣，下同），預計季內調整後淨利潤 55 億元，對應調整後淨利率按年0.6個百分點至 1.9%，主要得益於嚴格的成本管控舉措，以及對新業務謹慎的投入策略。

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展望2023年，鑑於用戶消費信心的恢復仍需時間，對今年一季京東零售收入增長持有較為謹慎的態度，期待從第二季開始，零售主業增速逐步恢復。 此外，邁入新一年公司將繼續嚴格的財務紀律，同時伴隨着經營效率的提升和平台生態的日趨完善，全年仍有望維持穩中有增的利潤率水平。

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京東零售主業憑借其領先的供應鏈能力、核心品類及主力消費人群的良好表現，有望持續錄得穩健增長，此外也通過執行嚴格的成本費用管控舉措及調整新業務的投放以保持利潤端平穩表現。該行預計，公司2022至2023年的收入增速為10%和15%，調整後淨利潤為260億元及345 億元，維持「買入」評級，目標價334港元。

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責任編輯：林衛