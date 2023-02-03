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【北水點睇】高配醫藥行業開年豐收 基金睇好在港醫藥板塊

股樓投資 12:11 2023/02/03

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鑑於港股大反彈，持有港股的國內基金均豐收，尤其高配醫藥板塊的基金。引述內地報道，1月圓信永豐醫藥健康、永贏醫藥創新智選混合發起、寶盈醫療健康滬港深股票、申萬菱信醫藥先鋒股票等多隻權益類產品的區間回報率超過10%。

【同場加映】溫股知新：觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

國內公募基金行業對醫藥板塊的重視，由2022年第四季的行業增配數據中可以窺見。華安證券報告顯示，中信30個行業的公募基金持倉佔比，配置比例上升幅度最大的行業正是醫藥行業，截至2022年第四季末的配置比例為12.29%。其中，創新藥板塊在公募基金配置比例由第三季末的3.5%升至第四季末的4.3%。

安信醫藥健康股票的基金經理池陳森亦比較看好2023年醫藥板塊表現。一方面，醫藥板塊的估值和全市場基金醫藥配置依然處在歷史底部區域；另一方面，在疫後復甦和新冠診療新增需求雙重疊加下，醫藥能夠回到比較快的成長軌道。

【同場加映】青姐話：港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

具體到細分行業，融通健康產業靈活配置混合的基金經理萬民遠看好創新及疫後修復等兩大方向。在創新方面，主要關注創新藥和創新器械。在疫後修復方面，則為綫下的零售藥房，其次是醫美、近視手術、注射生長激素等消費場景；再次是原料藥中成藥領域。

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責任編輯：林衛

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