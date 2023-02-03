  • 19°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國情點睇】國內多地披露2023財政預算草案 地方由3主綫加力提效

股樓投資 12:00 2023/02/03

分享：

分享：

據內地報道，最近國內多地公布了2022年預算執行情況及2023年預算草案報告，今年地方財政支出強度將加大。光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東預計，2023年中央財政赤字規模達3.3萬億元（人民幣，下同），較2022年上行超過6 ,000億元；地方財政赤字規模7,200億元，與2022年基本持平。

【同場加映】溫股知新：觀望議息結果 逐步減磅無錯

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

廣東省財政廳廳長戴運龍表示，今年在預算安排上體現「三個加力」。一是財政支出強度加力，多措並舉增加可用財力，適度擴大財政支出規模；二是專項債穩投資加力，積極爭取中央專項債券額度支持，優化重點投向領域，持續拉動全省投資增長；三是財力下沉基層加力。

【同場加映】青姐話：港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

青姐話
【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

而地方財政支出將主要圍繞促進消費恢復、增加有效投資、為市場主體減負三大主綫重點發力。多個地方在預算報告中強調，將全力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。其中，擴投資、促消費是重點。專項債是帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段。Wind數據顯示，1月新增專項債發行超過4,900億元，早發快發特徵明顯。為市場主體減負增能同樣是地方財政發力重點。中信建投預計，2023年財政貼息和減稅降費將並行。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
減稅 經濟 中國

上一篇文章

【北水點睇】高配醫藥行業開年豐收 基金睇好在港醫藥板塊

下一篇文章

昂坪360本月27日至下月21日定期維修　生日免費乘車優惠可後補
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【食住慳】麥當勞App「麥麥慳」套票優惠 強勢回歸 低至25盡元享多款超值套餐或超值早晨套餐
【食住慳】麥當勞App「麥麥慳」套票優惠 強勢回歸 低至25盡元享多款超值套餐或超值早晨套餐
【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬
【招聘活動】迪士尼舉行大型招聘會 預料聘請600名前線員工
【招聘活動】迪士尼舉行大型招聘會 預料聘請600名前線員工
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【裝修設計】融和多樣風格滿足不同喜好 「低成本高效益」36萬翻新750呎單位
【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款