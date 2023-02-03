【國情點睇】國內多地披露2023財政預算草案 地方由3主綫加力提效

據內地報道，最近國內多地公布了2022年預算執行情況及2023年預算草案報告，今年地方財政支出強度將加大。光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東預計，2023年中央財政赤字規模達3.3萬億元（人民幣，下同），較2022年上行超過6 ,000億元；地方財政赤字規模7,200億元，與2022年基本持平。

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廣東省財政廳廳長戴運龍表示，今年在預算安排上體現「三個加力」。一是財政支出強度加力，多措並舉增加可用財力，適度擴大財政支出規模；二是專項債穩投資加力，積極爭取中央專項債券額度支持，優化重點投向領域，持續拉動全省投資增長；三是財力下沉基層加力。

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而地方財政支出將主要圍繞促進消費恢復、增加有效投資、為市場主體減負三大主綫重點發力。多個地方在預算報告中強調，將全力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。其中，擴投資、促消費是重點。專項債是帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段。Wind數據顯示，1月新增專項債發行超過4,900億元，早發快發特徵明顯。為市場主體減負增能同樣是地方財政發力重點。中信建投預計，2023年財政貼息和減稅降費將並行。

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責任編輯：林衛