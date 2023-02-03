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【澳門開關】澳門送12萬張機票吸全球旅客　內地下周一恢復赴澳旅行團

宏觀解讀 11:47 2023/02/03

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【澳門開關】澳門送12萬張機票吸全球旅客　內地下周一恢復赴澳旅行團

香港政府向全球旅客派50萬張免費機票後，澳門亦加入送機票行列。據澳門媒體報道，內地下周一起恢復赴澳旅行團，澳門旅遊局局長文綺華預期，當天會有首發旅行團抵澳，當地旅行社已部署三個月，而澳門當局的機票優惠項目，今年可向內地、台灣地區及海外送出12萬張機票。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，今次復團不僅是4省1市，而是全中國內地。他提到，農曆正月15日至五一假期的期間，相對是旅遊淡季，相信恢復團客對旅遊市場有一定幫助，而旅遊局除開拓內地客源，亦會向海外推出旅遊措施，令旅客有較平衡的增長幅度。

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