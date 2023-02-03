  • 19°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曼聯新星所有控罪獲撤銷 關鍵證人突不作供

環球社會熱點 11:49 2023/02/03

分享：

分享：

英超球會曼聯（Manchester United）新星格連活特（Mason Greenwood）去年被爆曾家暴前女友，遭起訴意畾強姦等控罪。但英國檢方近日突然宣布，所有控罪已撤銷，因為一名關鍵證人臨時選擇不參與審訊。

【英超】水晶宮股東擬購入少量股權 格拉沙家族或續成曼聯班主 【下一頁】

英國皇家檢察署（ Crown Prosecution Service）周四（2日）宣布，因關鍵證人撤出審訊與新證據出現，不太可能定罪格連活特，針對他的控罪全數撤銷。但檢察署表明，有責任繼續檢視案件，呼籲任何潛在受害者舉報。

格連活特發出聲明，對檢方撤控感到解脫，很高興事件畫上句號，感謝家人﹑摯愛及朋友的持續支持。

曼聯隨後亦發出聲明，表示知悉針對格連活特的控罪已全數撤銷，球會將執利內部程序，再作出下一步決定，現階段不會作出任何更多回應。英媒報稱，格連活特暫時不會重返曼聯接受訓練。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

英國首富確認加入競標收購 爭成曼聯班主 【下一頁】

去年1月格連活特被爆出曾家暴前女友，更傳出多張相關照片及影片。事後，格連活特因此被捕，更遭檢控意圖強姦﹑作出控制及強迫他人行為，以及襲擊他人導致身體等多條控罪。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
2023/02/02
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
2023/01/30
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務
2023/01/29
英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務
英傳奇搖滾樂手籲「畀機會工黨」 親保守黨女主持一臉尷尬（有片）
2023/01/27
英傳奇搖滾樂手籲「畀機會工黨」 親保守黨女主持一臉尷尬（有片）
【英國王室】威廉凱特驚喜到訪食物銀行 義工事前一個鐘先知
2023/01/27
【英國王室】威廉凱特驚喜到訪食物銀行 義工事前一個鐘先知

你可能感興趣

移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
14:00 2023/02/02
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
16:00 2023/01/30
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務
19:25 2023/01/29
英保守黨主席查學禮捲避稅醜聞 遭辛偉誠革內閣職務
網絡熱話 罪案 曼聯 英超 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間12:00）

下一篇文章

英倫銀行料 英國經濟衰退較預期更淺更短
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間12:00）
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年
英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」
英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」
美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片）
美雙腿截肢男徒步逃跑被擊斃 警指拒捕兼有威脅（有片）
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容
黑莉料本月中宣布角逐美總統大選 與特朗普爭出線
黑莉料本月中宣布角逐美總統大選 與特朗普爭出線
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款