曼聯新星所有控罪獲撤銷 關鍵證人突不作供

英超球會曼聯（Manchester United）新星格連活特（Mason Greenwood）去年被爆曾家暴前女友，遭起訴意畾強姦等控罪。但英國檢方近日突然宣布，所有控罪已撤銷，因為一名關鍵證人臨時選擇不參與審訊。

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英國皇家檢察署（ Crown Prosecution Service）周四（2日）宣布，因關鍵證人撤出審訊與新證據出現，不太可能定罪格連活特，針對他的控罪全數撤銷。但檢察署表明，有責任繼續檢視案件，呼籲任何潛在受害者舉報。

格連活特發出聲明，對檢方撤控感到解脫，很高興事件畫上句號，感謝家人﹑摯愛及朋友的持續支持。

曼聯隨後亦發出聲明，表示知悉針對格連活特的控罪已全數撤銷，球會將執利內部程序，再作出下一步決定，現階段不會作出任何更多回應。英媒報稱，格連活特暫時不會重返曼聯接受訓練。

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去年1月格連活特被爆出曾家暴前女友，更傳出多張相關照片及影片。事後，格連活特因此被捕，更遭檢控意圖強姦﹑作出控制及強迫他人行為，以及襲擊他人導致身體等多條控罪。

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責任編輯：吳漢培