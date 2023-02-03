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【大行報告】大和：中國通關對股市刺激作用減退、籲轉至選股模式　點名執倉首選股份（附名單）

股市 11:33 2023/02/03

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【大行報告】大和：中國通關對股市刺激作用減退、籲轉至選股模式　點名執倉首選股份（附名單）

大和發表報告指，部分旅客出行股的估值已反彈至2019年疫情前水平，認為中國放寬防疫政策及市場情緒恢復對大市刺激作用在今年首季衰減，認為進入選股時期。因此，該行表示，基於通關概念股中國中免 （01880） 及金沙 （01928） 在過去3個月已累升30%及110%，現首選股份將轉為華住 （01179） 及隆基綠能（滬：601012），還取代邁瑞（深：300760）而加入藥明生物 （02269） ，並同列為首選股份。

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大和表示，共同基金經理在去年第4季加大投資，於去年11月時他們更大買港股，其持有比例由去年第3季的6.2%升至第4季的8.4%（雖然數字較2021年上半年的累計11%為低）。不過，騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、快手 （01024） 為共同基金去年末季追捧的熱門對象，而騰訊更自中國互聯網重鎚監管的1.5年後首次重歸十大權重股名單之中。

該行又指，去年第4季，共同基金繼續以中國經濟重啟為投資主題，而當中增持最多的是生物科技股、媒體股、軟件股，但電子設備、餐飲股以及周期股卻遭減持。

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編輯：姚卓然

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