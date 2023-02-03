英倫銀行料 英國經濟衰退較預期更淺更短

英倫銀行周四（3日）宣布加息0.5厘，基準利率升至4厘。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）估計，經濟衰退會較預期更淺和短暫，但相信英國經濟仍要到2026年才反彈至新冠疫情前水平。

Shell受惠能源價格飆升 去年全年純利3112億破紀錄 【下一頁】

隨著能源費用回落和通脹放緩，英倫銀行指英國仍將步向經濟衰退，但會較早前預計的更淺和更短。該行現時預計經濟衰退將持續一年多，而非早前估計的接近兩年。

由於能源批發價格大幅回落，該行目前預計國内生產總值（GDP）只萎縮1%，低於早期估計的3%。

雖然失業率料也會回落，但英倫銀行警告英國經濟仍然脆弱。

貝利指通脹即使目前處於下降趨勢，仍接近過去40年來的高位，或會繼續對經濟產生影響。

該行預測通脹率將於6月回落至8%，再於今年底進一步下調至3%。如工人獲大幅加薪，或有助通脹放緩。

辛偉誠擬修例 強制英教師罷工需提前通知學校 【下一頁】

他指新冠疫情的長遠影響較想像中更嚴重，特別是在勞動力供應等方面，預計英國經濟要到2026年才能反彈至疫情前水平。

英國錄得110萬個職位空缺破紀錄，列為經濟不活躍者（即16至64歲失業人士）的人數也上升。

貝利提到大多數國家的非經濟活動工人數量，自新冠疫情的高位以來逐漸回落。至於英國的情況卻不一樣，認為英國經濟將維持疲軟一段時間。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲