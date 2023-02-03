▲ 【香港通關】黃傑龍：派50萬免費機票吸旅客數字驚人 冀今年訪港旅客數目回復至疫情前50%至70%

政府啟動「你好，香港！」大型宣傳活動，向全球旅客送出50萬張機票。敘福樓集團 （01978） 主席兼行政總裁、優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，這是驚人數字，相信活動能夠向全球旅客釋出本港復常訊息，期望香港可「後發先至」，令今年訪港旅客數目回復至疫情前的50%至70%。

黃傑龍在電台節目指出，取消疫苗通行證後，餐飲業生意已回復到正常的九成，相信今次活動對餐飲生意會有明顯幫助，而參與推廣活動的業界會向旅客派發優惠券，藉以鼓勵旅客再次來港，對業界復甦感到樂觀。

敘福樓集團向旅客派發100元現金券

以敘福樓集團為例，將會向旅客派發100元現金券。

職訓局項目經理、香港專業教育學院酒店及旅遊系前系主任黃家榮表示，今次活動提供重量優惠，在全世界屬少見，冀活動可提供更大彈性，同時當局邀請知名人士來港，可吸引高消費客群。

相關文章：【香港通關】機管局派50萬免費機票吸旅客 惟國泰股價未受提振、全日跌逾1%

相關文章：【中港通關】內地下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排 7天內無外遊可免核酸檢測入境

相關文章：【本港經濟】香港1月標普全球PMI升至51.2重現擴張 兼為去年8月以來首次增長

編輯：陳韻妍