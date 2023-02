【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」

西方各國日前為援助烏克蘭坦克「開綠燈」,加大烏軍反擊能力。俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)近日利用二戰紀念日批評西方的軍事援助,直言俄羅斯在80年後再次受到德國坦克威脅。外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)亦揚言,俄烏戰爭一周年時將有「大動作」。

普京周四(2日)在紀念二戰史達林格勒戰役(Battle ofStalingrad)演說中表示,德國決定向烏克蘭援助坦克是重覆歷史,直言令人難以相信,稱「俄羅斯再次受德國豹式坦克威脅」。(We are again being threatened by German Leopard tanks.)

普京形容,納粹主義在現代再次出現,同時非常不幸地再次直接威脅俄羅斯的安全。他表明俄國將會回應任何威脅。

普京更指出,希望在戰場擊敗俄羅斯的人士不理解,與俄國打現代化戰爭將非常不同,稱俄羅斯不會出動坦克大軍壓境,強調俄軍將有辦法回應對方舉動。普京甚至聲稱,手段將不侷限於傳統武器。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)拒絕加以解釋普京言論,但明言西方提供新武器時,俄羅斯或將擴大回應力度。

拉夫羅夫亦聲言,西方有意在俄烏戰爭一周年展開反俄行動,俄國將有更大動作反擊,確保他們的行動亦會受到世界關注。

