【烏克蘭戰爭】普京批西方援坦克 「俄國80年後再受德國威脅」

西方各國日前為援助烏克蘭坦克「開綠燈」，加大烏軍反擊能力。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日利用二戰紀念日批評西方的軍事援助，直言俄羅斯在80年後再次受到德國坦克威脅。外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）亦揚言，俄烏戰爭一周年時將有「大動作」。

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普京周四（2日）在紀念二戰史達林格勒戰役（Battle ofStalingrad）演說中表示，德國決定向烏克蘭援助坦克是重覆歷史，直言令人難以相信，稱「俄羅斯再次受德國豹式坦克威脅」。（We are again being threatened by German Leopard tanks.）

普京形容，納粹主義在現代再次出現，同時非常不幸地再次直接威脅俄羅斯的安全。他表明俄國將會回應任何威脅。

普京更指出，希望在戰場擊敗俄羅斯的人士不理解，與俄國打現代化戰爭將非常不同，稱俄羅斯不會出動坦克大軍壓境，強調俄軍將有辦法回應對方舉動。普京甚至聲稱，手段將不侷限於傳統武器。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕加以解釋普京言論，但明言西方提供新武器時，俄羅斯或將擴大回應力度。

拉夫羅夫亦聲言，西方有意在俄烏戰爭一周年展開反俄行動，俄國將有更大動作反擊，確保他們的行動亦會受到世界關注。

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責任編輯：吳漢培