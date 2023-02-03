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【科技股女股神】Cathie Wood：ARKK是新納斯達克指數　去年回報跌67%仍錄得百億資金流入

股市 10:31 2023/02/03

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【女股神】Cathie Wood：ARKK是新納斯達克指數　去年回報跌67%仍錄得百億資金流入

科技股女股神Cathie Wood旗下ARK旗艦基金ARKK今年表現理想，她接受外電訪問時表示，與大多數市場上最受歡迎的增長股基準指數比較，ARKK可讓投資者更好地長期參與創新趨勢，更稱ARKK是「新納斯達克指數」。

Wood指，雖然面對利率快速上升，令ARKK於去年的回報非常糟糕，但投資者沽出納指倉位，轉投旗下基金。ARKK去年回報大跌67%，但全年錄得13億美元（約101億港元）資金流入。

納指成分股涵蓋微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）等大型科技股，ARKK則重倉股主要是規模較小的公司，如Zoom（美：ZOOM）。

相關文章：【科技股女股神】Cathie Wood再減持京東　去年7月以來首次

相關文章：【美國經濟】Cathie Wood︰美國已陷衰退　能源股及價值型股份下挫、增長型股份料反彈

編輯：陳韻妍

美股 Zoom Cathie Wood 沽出 納斯達克綜合指數 微軟（Microsoft，美：MSFT） 蘋果（Apple，美：AAPL） Zoom Technologies（美：ZOOM） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）
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