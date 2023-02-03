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【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股

股市 12:30 2023/02/03

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恒生指數中午收報21558點，跌400點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介基石藥業 （02616） 、康基醫療 （09997） ，並分析受壓股滙豐控股 （00005） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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