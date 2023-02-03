【中港通關】內地2.6起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排　羅湖等4口岸當日起重開　海外入境香港不須接種證明（不斷更新）

▲ 【中港通關】內地下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排、7天內無外遊可免核酸檢測入境 另恢復中港澳團隊旅遊經營活動

中港全面通關！中國國務院港澳事務辦公室發布《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》， 自2月6日（下周一）零時起實施， 取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。 恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。香港方面，特首李家超及多名高官開記者會，宣布2月6日起，所有口岸不設出境限制，澳門來港者不須核酸檢測，海外入境者不再強制須出示接種證明，惟仍要快測。

內地當局指，為給內地與港澳人員往來提供更大便利，根據《關於印發對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”總體方案的通知》，現決定進一步優化內地與港澳人員往來措施。

7天內無外遊可免檢測入境

自香港、澳門入境內地人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境；如7天內有外國或其他境外地區旅居史，由香港、澳門特別行政區政府查驗其行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性證明，結果為陰性者放行進入內地（3歲及以下嬰幼兒可免於查驗核酸）。 跨境客運承運單位在售票時告知乘客上述核酸檢測要求。

自香港、澳門入境人員抵達口岸後憑海關健康申報碼完成必要通關手續。 健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。 健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行檢測。 檢測結果為陽性者，入境後按要求進行居家、居所隔離或就醫。 結果為陰性者，由海關按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。 入境後遵守屬地疫情防控要求。

為確保人員通關和跨境客運安全、有序、順暢，進一步改善人員往來體驗，口岸查驗部門和跨境客運承運單位加強組織協調和動態調度，做到內地毗鄰香港、澳門口岸應開盡開，通關便利化措施應出盡出，內地與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用。

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