▲ 【本港經濟】香港1月標普全球PMI升至51.2重現擴張 兼為去年8月以來首次增長

香港1月標普全球PMI從12月的49.6上升至51.2，重上擴張水平，亦是自2022年8月以來首次增長。報告指，香港特區私營經濟於2023開年即重拾升軌。防疫限制進一步放寬，不但刺激了市場需求，也促進了企業營運，提振經營信心至歷史新高，進而令業者擴充人手、積極採購，以期應對訂單增長與預期的產出需要。有見於需求好轉，企業於1月將更大的成本升幅轉嫁客戶。

報告提到，中國內地與香港特區放寬防疫政策，帶動訂單需求於1月重拾增長，有關升幅創去年7月以來最佳。出口貿易方面，計及從內地新接的訂單，都重見起色。由於需求回勇，企業於1月再度增產，擴張步伐穩健，因此積壓工作量在年初由負轉正，情況與先前5個月迥然不同。

訂單產量齊增 惟成本持續上漲

企業憧憬末來經濟向好，經營信心衝至歷史新高。為配合訂單增長、預期銷情進步暢旺，業者於1月更積極採購，其庫存水平也因而提高。

1月份訂單與產量增長，惠及就業水平向上，升幅雖然溫和，但卻是去年6月以來最佳。隨着防疫措施及出入境限制放寬，供應商的供貨表現進一步好轉。目前，交貨期已連續三月縮短，改善幅度為 2021年4月以來最佳。

不過，整體投入成本持續上漲，雖然通脹率己回落至3個月最低，但價格壓力仍未紓緩。工資增長與採購價格的升幅並不一致，前者呈9年多以來最高，後者則是 2020年11月以來最低。企業隨需求增加而握有更大的定價能力，因此在1月更大刀闊斧地將原材料、運輸及工資成本，轉嫁客戶身上，這從產出價格升幅呈2011年7月以來最大可見。

觀察價格壓力對客戶需求影響

標普全球市場財智經濟硏究部副總監Jingyi Pan表示，中國內地與香港特區放寬防疫限制之後，都在新一年伊始振興了增長，因此最新標普全球香巷特區 PMI 預示經濟出現良好的轉機。市場對香港特區商品及服務的需求明顯回升，推動了私營企業擴張業務、積極採購，以及增聘人手。經營信心飆至歷史新高，進一步勾勒了業者對近期業績好轉的預期。從供應商月内縮短了供貨時間來看，供應鏈壓力已見紓缓，這對香港特區私營企業而言，也是一大喜訊。不過，產出售價通脹超越了投入成本升幅，顯示定價權正移入私營企業手裹，意味價格壓力己向客戶進一步傾科，這個情況到底對客戶需求有多大影響，值得在未來數月多加觀察。

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編輯：姚卓然