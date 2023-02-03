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【美企業績】福特上季盈利插近九成　不排除額外裁員、開市跌超過10%

股市 22:36 2023/02/03

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【美企業績】福特上季盈利插近九成　不排除額外裁員

美國汽車製造商福特（Ford）公布，去年因「執行問題」導致全年由盈轉虧蝕20億美元。福特股價開市後急超過10%，暫報12.87美元。

單計去年12月底止第四季，福特收入按年升16.7%至440億元。利潤按年跌89.4%至13億美元，即比去年同期大減110億美元。每股經調整盈利為0.51元，低於市場預期。全年則由盈轉虧蝕20億美元，收入按年升16%至1581億美元。

福特行政總裁Jim Farley表示，集團去年本應要做得更好，但因執行問題，失去了原有的20億美元盈利，而集團將改正並提升執行力及表現。

同時，福特首席財務官John Lawler指，公司令人失望的主要原因是執行和供應鏈管理問題，而公司的銷量低於預期10萬台，相當於損失了約10億美元的收益。他又指，希望今年削減額外成本，不排除會額外裁員，特別是在歐洲。

福特估計，假設美國及歐洲今年車輛年率化銷量分別約為1,500萬輛與1,300萬輛，今年經調整稅前利潤介乎90億至110億美元，並造出約60億美元的經調整現金流。

另外，1月份，福特銷量按年增長2%至14.6萬輛，銷量增長來自電動車，現時電動汽車佔福特月銷售額的3.6%。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢

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編輯：姚卓然

福特（Ford；美：F） 美股 電動車 汽車 裁員
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