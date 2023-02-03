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【港股市況】ATM向下、滙豐跌逾2% 恒生指數早段跌300點（不斷更新）
美股個別發展，至於港股今早低開逾百點。美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，恒指低開147點，開報21811點，科指跌0.9%，報4654點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：51】金源米業 （00677） 股價逆市升一成，破頂高見1.29元。
【09：47】【中港通關】內地下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排、7天內無外遊可免核酸檢測入境 另恢復中港澳團隊旅遊經營活動
【09：46】中國1月財新服務業PMI為52.9，高於預期的51及前值48。中國1月財新綜合PMI為51.1，前值為48.3。
【09：42】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 早段跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.3%，京東 （09618） 跌逾3%，小米 （01810） 跌逾1%。
【09：40】大市跌幅擴大至300點，報21657點，科指跌1.2%，報4638點。
【09：40】滙豐 （00005） 跌逾2%，友邦 （01299） 跌0.6%，港交所 （00388） 跌逾1%，中移動 （00941） 跌0.2%。
【09：35】嘉宏教育 （01935） 逆市升逾28%，高見1.75元，成交達7171萬元。
【09：33】天虹國際 （02678） 發盈警，預期集團去年所錄得純利約27億元人民幣，按年大減逾90%，股價今早跌逾12%，早段低見6.05元。
【09：31】名創優品 （09896） 逆市升近8%，早段破頂高見31.65元。
【09：23】比亞迪 （01211） 再遭股神巴菲特減持，股價低開0.8%。
【股神沽比亞迪】巴菲特再減持比亞迪155萬股 套現逾3.5億元 持股降至12.9%
【09：21】美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，恒指低開147點，開報21811點，科指跌0.9%，報4654點。
【09：21】【業績│汽車股】長汽低開近2% 去年純利多賺23%至近83億人幣 歸因於車型盈利能力
【09：13】期指開報21826點，跌264點。
【09：04】【本港經濟】香港1月標普全球PMI升至51.2重現擴張 兼為去年8月以來首次增長
【08：51】【配股潮】康寧傑瑞製藥折讓9.5%配股 淨籌近3.8億元
【08：22】恒指黑期跌166點，報21797點，道指期貨跌44點，報34053點。
【07：46】【人事變動】中國中免：彭輝辭任主席 由執董李剛接任
【07：45】港股ADR收報21793點，跌164點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報56.84元，較港收市價低0.81元或1.4%，騰訊 （00700） ADR折合報378.78元，較港收市價低4.22元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.6元，較港收市價低1.4元或1.3%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】聯儲局主席鮑威爾立場偏向鴿派，美國科技股動力強勁，帶動納指延續升勢，但道指反覆回吐。道指跌39點，報34053點；標指升60點，報4179點；納指升384點或3.25%，報12200點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌161點 滙豐ADR低港1.4%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）
責任編輯︰梁浩碩