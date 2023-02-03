  • 17°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 08:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】騰訊、阿里巴巴ADR較港低1%　恒指黑期跌166點、道指期貨跌44點（不斷更新）

股市 08:25 2023/02/03

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約164點，恒指料開報21793點。滙豐 （00005） ADR折合報56.84元，較港收市價低0.81元或1.4%，騰訊 （00700） ADR折合報378.78元，較港收市價低4.22元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.6元，較港收市價低1.4元或1.3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

即市走勢︰

【08：22】恒指黑期跌166點，報21797點，道指期貨跌44點，報34053點。

【07：46】【人事變動】中國中免：彭輝辭任主席　由執董李剛接任

【07：45】港股ADR收報21793點，跌164點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報56.84元，較港收市價低0.81元或1.4%，騰訊 （00700） ADR折合報378.78元，較港收市價低4.22元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.6元，較港收市價低1.4元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】聯儲局主席鮑威爾立場偏向鴿派，美國科技股動力強勁，帶動納指延續升勢，但道指反覆回吐。道指跌39點，報34053點；標指升60點，報4179點；納指升384點或3.25%，報12200點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌161點　滙豐ADR低港1.4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際

責任編輯︰梁浩碩

港股 期貨 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美企業績】福特上季盈利插近九成　不排除額外裁員、盤後跌逾6%

下一篇文章

【ET開市直擊】港股短綫調整睇咩位 股神再沽比亞迪升勢受阻？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌161點　滙豐ADR低港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌161點　滙豐ADR低港1.4%（不斷更新）
【解構｜本地銀行】高盛將中銀香港剔出「確信買入」名單　列4原因降恒生至「減持」評級
【解構｜本地銀行】高盛將中銀香港剔出「確信買入」名單　列4原因降恒生至「減持」評級
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美股收市】美滙反升金價挫　科企領軍納指勁升3.3%　道指回吐39點
【美股收市】美滙反升金價挫　科企領軍納指勁升3.3%　道指回吐39點
【香港加息告終？】滙豐維持港元最優惠利率（P）不變　中銀渣打東亞跟隨　一文看清各行最新P
【香港加息告終？】滙豐維持港元最優惠利率（P）不變　中銀渣打東亞跟隨　一文看清各行最新P
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款