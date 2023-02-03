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【港股市況】騰訊、阿里巴巴ADR較港低1% 恒指黑期跌166點、道指期貨跌44點（不斷更新）
港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約164點，恒指料開報21793點。滙豐 （00005） ADR折合報56.84元，較港收市價低0.81元或1.4%，騰訊 （00700） ADR折合報378.78元，較港收市價低4.22元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.6元，較港收市價低1.4元或1.3%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【08：22】恒指黑期跌166點，報21797點，道指期貨跌44點，報34053點。
【07：46】【人事變動】中國中免：彭輝辭任主席 由執董李剛接任
【07：45】港股ADR收報21793點，跌164點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報56.84元，較港收市價低0.81元或1.4%，騰訊 （00700） ADR折合報378.78元，較港收市價低4.22元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.6元，較港收市價低1.4元或1.3%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】聯儲局主席鮑威爾立場偏向鴿派，美國科技股動力強勁，帶動納指延續升勢，但道指反覆回吐。道指跌39點，報34053點；標指升60點，報4179點；納指升384點或3.25%，報12200點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌161點 滙豐ADR低港1.4%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）
責任編輯︰梁浩碩