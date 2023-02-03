【恒指夜期+ADR】恒指夜期升73點　滙豐ADR升超過1%（不斷更新）

美國1月非農新增職位達51.7萬個，遠超市場預期18.9萬個，令美股三大指數開市全面向下，納指更跌超過2%，納斯達克中國金龍指數曾跌逾1%，其後跌幅收窄。滙豐ADR造好，較本港收市價升超過1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 172.66 -0.1% 騰訊ADR 383.45 -0.4% 滙豐ADR 56.79 +1.6% 阿里巴巴美股 106.31 +0.2%

恒指夜期在美國就業數據公布後升幅收窄，升73點，報21716點。

北水再錄6億元淨流出 大手吸指數ETF沽騰訊美團 恒指夜期升123點

北水再錄逾6億元淨流出，連續5個交易日錄得淨流出。資金集中吸納指數ETF，恒生中國ETF （02828） 及盈富基金 （02800） 分別錄得5.9及5.6億元淨流入，商湯 （00020） 亦有逾1億元淨流入；淨流出方面，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別有7.9及6.9億元淨流出。

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滙豐跌3%、騰訊逆市穩 恒指跌297點失守20天綫

美股個別發展，至於港股曾跌近500點。滙豐 （00005） 跌3%，碧桂園服務 （06098） 挫逾7%，百度 （09988） 、平保 （02318） 跌4%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.5%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%，恒生指數低開147點，其後走勢向下，曾跌最多498點，低見21459點，其後跌幅收窄，恒指全日跌297點，收報21660點，跌穿20天綫（約21690點）成交1299.6億元。科指跌1.3%，報4634點。

大行報告︰

【大行報告│3690】高盛：美團線下消費復甦較預期強勁、無懼抖音競爭 調升目標價3%

【大行報告｜HSBC】中金上調滙豐目標價23%至69.66元 料去年第4季經調整稅前利潤按年增75%

【大行報告】大和：中國通關對股市刺激作用減退、宜轉至選股模式 點名執倉首選股份（附名單）

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：23】【電動車】小鵬汽車於歐洲多地推G9和P7車型 股價全日跌2%

【16：10】滙豐 （00005） 跌3%，碧桂園服務 （06098） 挫逾7%，百度 （09988） 、平保 （02318） 跌4%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.5%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%，恒指全日跌297點，收報21660點，成交1299.6億元。科指跌1.3%，報4634點。

【16：00】恒指U盤前跌308點，報21650點。

【15：51】藥明生物 （02269） 收市前跌逾3%，低見65.85元。

【15：46】阿里巴巴 （09988） 跌幅再擴至3%，美團 （03690） 跌2%，騰訊 （00700） 升幅收窄至0.2%。

【15：21】騰訊 （00700） 升近1%，高見386.6元。

【15：15】大市尾市跌約275點，於20天綫水平爭持。

【14：49】三桶油向下，中石油 （00857） 跌3%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾2%。

【14：47】恒指跌幅收窄至約300點，報21651點，跌306點，科指跌1.2%，報4640點。

【14：15】香港航天科技 （01725） 午後升近3成，高見8.55元。

【14：07】騰訊 （00700） 最新逆市升0.4%，報384.4元。

【14：04】2月6日全面通關，莎莎 （00178） 逆市升3%，香港中旅 （00308） 升6%，冠忠巴士 （00306） 升14%。

【13：21】騰訊 （00700） 午後曾轉升，大市跌幅略收窄至約375點，報21582點，科指跌1.7%，報4618點。

【13：11】喆麗 （02209） 股價逆市升73%，高見0.9元，成交885萬元。

【13：05】滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後齊跌3%，大市最新跌約457點，報21500點。

【13：02】理想汽車 （02015） 跌半成，蔚來 （09866） 跌逾2%，小鵬汽車 （09868） 跌近4%。

【13：00】港股午後初段跌約420點，報21538點，科指跌2%，報4602點。

【12：50】【UNIQLO母企】迅銷半日乾彈逾3% 3.1起拆細股份、香港預託證券維持每手300份

【12：04】【MPF】積金評級：1月強積金投資回報6.1% 打工仔平均帳戶結餘增15,000元

【12：00】恒生指數半日跌400點，報21558點，跌穿20天綫（約21683點），成交717.8億元。科指跌1.8%，報4610點。滙豐 （00005） 跌逾3%，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近1%。汽車股向下，比亞迪 （01211） 跌逾3%。

【11：47】恒指中午收市前跌約425點，報21532點，科指跌2%，報4601點。

【11：32】冠忠巴士 （00306） 乾升9%，高見2.43元，成交21萬元。

【11：31】內地股市半日向下，上證跌1.4%，深證跌1.6%，創業板指跌1.6%。

【11：22】大市跌勢略為喘定，最新跌415點，報21543點，科指跌1.8%，報4609點。

【11：14】比亞迪 （01211） 跌3%，吉利 （00175） 跌逾2%，長汽 （02333） 跌近2%，廣汽 （02238） 跌逾1%。

【11：07】【內房危機】許家印周四主席恒大3333營銷會議兼下發考核任務 恒大周五即發布樓盤促銷廣告

【11：03】香港航天科技 （01725） 逆市升逾16%，高見7.66元。

【10：57】碧桂園服務 （06098） 跌逾6%，碧桂園 （02007） 跌逾4%。

【10：40】恒指跌幅擴至近500點，低見21465點。科指跌2.2%，報4595點。平保 （02318） 、美團 （03690） 跌4%，阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 跌3%。

【10：36】美團 （03690） 最新跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌近2%。

【10：27】商湯 （00020） 升幅擴大至5%，高見2.87元。

【10：07】正大企業國際 （03839） 回吐一日後，股價今早逆市升21%，高見4.68元，成交1695萬元。

【10：06】滙豐 （00005） 跌幅擴至3%，低見55.85元。

【09：57】港股跌幅早段擴至400點，報21556點，科指跌1.7%，報4614點。

【09：55】商湯 （00020） 反彈逆市升逾2%，高見2.83元，百度 （09888） 則回吐近3%，低見146.8元。

【09：53】平保 （02318） 跌4%，國壽 （02628） 跌逾2%，財險 （02328） 跌0.4%，，太保 （02601） 跌逾2%。

【09：51】金源米業 （00677） 股價逆市升一成，破頂高見1.29元。

【09：47】【中港通關】內地下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排、7天內無外遊可免核酸檢測入境 另恢復中港澳團隊旅遊經營活動

【09：46】中國1月財新服務業PMI為52.9，高於預期的51及前值48。中國1月財新綜合PMI為51.1，前值為48.3。

【09：42】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 早段跌逾2%，騰訊 （00700） 跌0.3%，京東 （09618） 跌逾3%，小米 （01810） 跌逾1%。

【09：40】大市跌幅擴大至300點，報21657點，科指跌1.2%，報4638點。

【09：40】滙豐 （00005） 跌逾2%，友邦 （01299） 跌0.6%，港交所 （00388） 跌逾1%，中移動 （00941） 跌0.2%。

【09：35】嘉宏教育 （01935） 逆市升逾28%，高見1.75元，成交達7171萬元。

【09：33】天虹國際 （02678） 發盈警，預期集團去年所錄得純利約27億元人民幣，按年大減逾90%，股價今早跌逾12%，早段低見6.05元。

【09：31】名創優品 （09896） 逆市升近8%，早段破頂高見31.65元。

【09：23】比亞迪 （01211） 再遭股神巴菲特減持，股價低開0.8%。

【股神沽比亞迪】巴菲特再減持比亞迪155萬股 套現逾3.5億元 持股降至12.9%

【09：21】美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，恒指低開147點，開報21811點，科指跌0.9%，報4654點。

【09：21】【業績│汽車股】長汽低開近2% 去年純利多賺23%至近83億人幣 歸因於車型盈利能力

【09：13】期指開報21826點，跌264點。

【09：04】【本港經濟】香港1月標普全球PMI升至51.2重現擴張 兼為去年8月以來首次增長

【08：51】【配股潮】康寧傑瑞製藥折讓9.5%配股 淨籌近3.8億元

【08：22】恒指黑期跌166點，報21797點，道指期貨跌44點，報34053點。

【07：46】【人事變動】中國中免：彭輝辭任主席 由執董李剛接任

【07：45】港股ADR收報21793點，跌164點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報56.84元，較港收市價低0.81元或1.4%，騰訊 （00700） ADR折合報378.78元，較港收市價低4.22元或1.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.6元，較港收市價低1.4元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾立場偏向鴿派，美國科技股動力強勁，帶動納指延續升勢，但道指反覆回吐。道指跌39點，報34053點；標指升60點，報4179點；納指升384點或3.25%，報12200點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩