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【Qualcomm業績】高通季度收入、指引齊遜預期　股價盤後跌近3%

股市 08:12 2023/02/03

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【Qualcomm業績】高通季度收入、指引齊遜預期　股價盤後跌近3%

高通Qualcomm（美︰QCOM）公布季度業績。高通季度收入跌12%至94.6億美元，低於分析師預期的96億美元，經調整每股收益2.37美元，高於預期的2.34美元。高通股價跌1.9%，盤後再跌近3%，報132.01美元。

期內，高通CDMA技術（QCT）部門收入78.9億美元，跌11%，低於預期的80.3億美元，其中手機收入跌18%至57.5億美元。

高通行政總裁Cristiano Amon表示，隨著手機行業需求持續下降，預計渠道庫存水平的上升至少持續到上半年，又指中低端市場的需求最弱。

另外，技術許可（QTL）部門收入15.2億美元，跌16%，略低於預期的 15.4億美元。

高通預計第二財季收入為87億至95億美元，低於分析師預期的95.5億美元，每股收益為2.05至2.25美元，低於分析師預期的2.26美元。

【Apple業績】蘋果收入跌幅6年來最大　CEO庫克：iPhone生產唔切

【Google業績】Alphabet業績遜預期　績前升7%績後跌4%

【Amazon業績】亞馬遜上季營業利潤跌23%　AWS雲業務收入增兩成

責任編輯︰梁浩碩

美股 高通（Qualcomm，美：QCOM） Qualcomm
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