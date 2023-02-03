▲ 【Qualcomm業績】高通季度收入、指引齊遜預期 股價盤後跌近3%

高通Qualcomm（美︰QCOM）公布季度業績。高通季度收入跌12%至94.6億美元，低於分析師預期的96億美元，經調整每股收益2.37美元，高於預期的2.34美元。高通股價跌1.9%，盤後再跌近3%，報132.01美元。

期內，高通CDMA技術（QCT）部門收入78.9億美元，跌11%，低於預期的80.3億美元，其中手機收入跌18%至57.5億美元。

高通行政總裁Cristiano Amon表示，隨著手機行業需求持續下降，預計渠道庫存水平的上升至少持續到上半年，又指中低端市場的需求最弱。

另外，技術許可（QTL）部門收入15.2億美元，跌16%，略低於預期的 15.4億美元。

高通預計第二財季收入為87億至95億美元，低於分析師預期的95.5億美元，每股收益為2.05至2.25美元，低於分析師預期的2.26美元。

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責任編輯︰梁浩碩