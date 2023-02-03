▲ 【Starbucks業績】星巴克季度收入遜預期 中國同店銷售跌29%

Starbucks星巴克（美︰SBUX）公布季度業績。Starbucks季度收入按年增長8%至87.1億美元，低於預期的87.8億美元，經調整每股收益0.75美元，低於預期的0.77美元。Starbucks股價跌0.8%，盤後再跌1.8%，報107.24美元。

Starbucks全球同店銷售額增長5%，其中北美和美國同店銷售額增長10%。本土市場之外，同店銷售額下降13%，主要受中國市場低迷拖累。期內，中國同店銷售額下降29%。

財務總監Rachel Ruggeri表示，中國銷售已在改善。12月同店銷售額下降42%，至於1月僅下降15%。Starbucks目前預計，第二財季中國同店銷售額將出現負增長，勢頭於下半財年出現逆轉。

盡管中國表現不佳，但Rachel Ruggeri重申公司2023財年展望。公司預計2023財年收入增長10%至12%，調整後每股收益增長15%至20%。

【Apple業績】蘋果收入跌幅6年來最大 CEO庫克：iPhone生產唔切

【Google業績】Alphabet業績遜預期 績前升7%績後跌4%

【Amazon業績】亞馬遜上季營業利潤跌23% AWS雲業務收入增兩成

責任編輯︰梁浩碩