【Amazon業績】亞馬遜上季營業利潤跌23%　AWS雲業務收入增兩成　開市跌超過5%

▲ 【AMZN】亞馬遜上季營業利潤跌23% AWS雲業務收入增兩成

亞馬遜（美：AMZN）公布去年第四季業績，收入705.31億美元，按年跌1.2%，高於預期的1454.2億美元；營業利潤27億美元，按年跌23%；純利2.78億美元，每股盈利0.03美元，按年跌97.8%，包括對Rivian Automotive估值損失23億美元，2021年同期Rivian Automotive估值為118億美元。

亞馬遜股價開市跌5.3%，暫報106.86美元。

亞馬遜預計首季銷售收入介乎1210億至1260億美元，增長4%至8%。營業利潤介乎0至40億美元，去年同期為37億美元。

亞馬遜公布業績前，股價急升7.4%，收報112.91美元，公布業績後，亞馬遜盤後跌3.6%，報108.96美元。

AWS雲業務第四季收入213.78億美元，增長20.2%，營業利潤52億美元，跌1.7%。

消費者疫後轉往實體店，網上商店收入645.31億美元，按年跌2%，實體店收入49.57億美元，增長6%；第三方銷售服務收入363.39億美元，增20%；訂購服務收入91.89億美元，增長13%；廣告服務收入115.57億美元，增長19%。

截至12月底，亞馬遜員工跌4%至154.1萬人。

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記者：譚志偉