【Apple業績】蘋果收入跌幅6年來最大、開市跌近1%　CEO庫克：iPhone生產唔切

▲ 【Apple業績】蘋果收入跌幅6年來最大 CEO庫克：iPhone生產唔切

蘋果（美：AAPL）公布截至去年12月的2023財政年度首季業績，收入跌5.5%至1171.54億美元，低於預期的1211億美元，純利299.98億美元，每股盈利跌10.5%至1.88美元，低於預期的1.94美元。每股股息0.23美元，增4.5%。蘋果股價於業績公布前升3.7%，收報150.82美元，業績公布後，蘋果開市後跌幅較盤前收窄，暫跌0.7%，報149.84美元。

蘋果業績令市場意外，收入跌幅達5.5%，為2016年第四季的6年以來最大，蘋果CEO庫克對外電表示，失利的部分原因是美元走強。庫克還表示，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Max 的供應量大幅減少，這意味著銷售給客戶的貨量減少，暗示是供應而非需求問題。

蘋果季內生產受鄭州停工影響

蘋果季內生產受中國河南鄭州在疫情下的停工影響，庫克表示，現時生產已恢復到滿意水平。

蘋果CEO庫克於業績報告指，活躍設備數目突破20億部，成為新里程。庫克指，因為用家由Android轉向 iPhone，並首次購買Apple Watch。

iPhone銷售收入按年下跌8.2%

蘋果最好賣的產品仍是iPhone，銷售收入657.75億美元，但按年下跌8.2%，遜預期的682.9億美元；iPad銷售增長強勁，達93.96億美元，按年增長29.6%，超預期的77.6億美元；穿戴設備銷售跌8.3%至134.82億美元，Mac機銷售跌28.7%至77.35億美元。而服務收入（雲服務、包括 Apple Pay 和 Apple Card 在內的支付及音樂服務）增長6.4%至207.66億美元。

以地區收入劃分，美洲區收入跌4.3%至492.78億美元；歐洲收入跌7%至276.81億美元，大中華區收入跌7.3%至239.05億美元；日本收入跌5%至67.55億美元，亞太其他地區收入跌2.8%至95.35億美元。

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記者：譚志偉