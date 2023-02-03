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【Google業績】Alphabet業績遜預期　績前升7%績後跌4%

股市 05:50 2023/02/03

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【Google業績】Alphabet業績遜預期，收入增長1%至760.48億美元，低於預期的765.3億美元。

Google母公司Alphabet（美：GOOG、GOOGL）公布去年第四季業績，收入增長1%至760.48億美元，低於預期的765.3億美元，純利136.24億美元，每股盈利1.05美元，按年跌31%，低於預期的1.18美元。

Alphabet A股業績前大升7.3%，收報107.74美元，公布業績後，盤後跌4.3%，報103.26美元。

分類收入方面，整體Google廣告收入跌3.6%至590.42億美元，其中Google搜尋引擎業務收入跌1.6%至426.04億美元，Youtube廣告收入跌7.8%至79.63億美元，Google網絡收入跌8.9%至84.75億美元。另外，Google雲業務收入增長32%，達到73.15億美元。

Alphabet於1月宣布裁員約1.2萬人，將產生19億至23億美元費用，大部份在首季確認。同時預計減少辦公室產生5億美元成本。

Alphabet表示，第四季錄得股票虧損15億美元。

全年業績方面，收入增10%至2828.36億美元，按年升10%，純利599.72億美元，每股盈利4.56美元，按年跌19%。

【Google業績】Alphabet第三季業績遜預期　收入增長疫後最差　盤後急瀉7%

【Google業績】Alphabet純利按季跌兩成　另斥700億美元回購、盤後仍一度跌逾6%

記者：譚志偉

Alphabet（美：GOOG） 美股 廣告 廣告 Google YouTube Alphabet 業績公布
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