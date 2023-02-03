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【新MacBook Pro開箱】無叉電夠用兩日？　實測14吋M2 Pro MacBook Pro　電力持久20小時（有片+多圖）

科技 09:30 2023/02/03

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蘋果頂級效能芯片M2 Pro、M2 Max終於入引新版14吋及16吋MacBook Pro，在今（3日）正式開售。本網記者日前亦已開箱實測14吋的M2 Pro版MacBook Pro新機，向大家報告一下！（張寶燕攝）

備有蘋果目前為至最頂級效能的兩款自家芯片M2 Pro、M2 Max，終於入引新版14吋及16吋MacBook Pro中，尤其針對滿足一眾多媒體創作人、專業工作使用者的需求。除了效能升級，今次新機是否真如官方所指，續航力分別長達20至22小時？另有甚麼值得留意的新規格、新功能？本網記者日前亦開箱實測14吋的M2 Pro版MacBook Pro新機，向大家報告一下！

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首先在續航力方面，官方稱16吋M2 Max版MacBook Pro的續航力長達22小時，而是次記者實測的14吋M2 Pro版MacBook Pro則可以長達20小時。

續航力實測　夠用到第二日

該實測機款配備12核心CPU及19核心M2 Pro芯片，內置16GB記憶體及1TB SSD。開箱第一日實測續航力期間，曾播片、編輯圖片及影片、進行一些簡單文書處理如寫稿及整理Excel表等，總共使用大約8小後，電量還剩下49%。其中連續播片1.5小時，電量僅消耗8%。

第二日繼續使用，主要進行一些文書處理工作，用了6.5小時後，再瀏覽約1.5小時網絡影片，最後還剩16%電量。同時按此趨勢估計可用到接近20小時。

SDXC卡槽、Thunderbolt 4連接埠俱全

今次在機身設計方面，機身右側有SDXC卡槽、HDMI與1個 Thunderbolt 4連接埠，左側就有磁力MagSafe 3充電連接埠、兩個Thunderbolt 4連接埠、3.5 毫米耳筒插口。

HDMI連接8K60Hz顯示器

不僅MagSafe線可充電，新MacBook Pro亦支援以USB-C連接線充電；透過HDMI亦可以連接8K解像度 (60Hz) 或4K解像度 (240Hz) 的外置顯示器。

    點擊圖片放大
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支援WiFi 6E　上網快兩倍

自Wi-Fi 6E標準推出以來，除了網絡商陸續引入Wi-Fi 6E路由器供家居用戶選購，今次新MacBook Pro也升級至WiFi 6E無線網絡。

只要配合WiFi 6E路由器及網絡，實測新機也可享受在6GHz頻段，高達2.4Gb/s的下載速度，比上一代快達兩倍。

FaceTime HD鏡頭升級

    點擊圖片放大

該實測新機的FaceTime HD相機鏡頭今次升級至1080p，對比（上圖）的720p FaceTime HD相機鏡頭的效果有明顯分別，包括捕捉到更清晰銳利的影像，在暗部、亮部均呈現到更豐富細節，顏色也更鮮艷。

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在效能方面，M2 Max進一步提升的包括：有多達38核心 GPU，兩倍統一記憶體頻寬，以及多達96GB統一記憶體。單是CPU效能便較上一代的M1 Pro芯片，高達20%至30%。

是次實測的M2 Pro版MacBook Pro，效能表現相較M1 Pro就高達20%。

M2 Pro入門價$15,999

售價方面，M2 Pro MacBook Pro售價由15,999元起。是次實測的14吋機款，搭載了最多的12核心CPU及19核心GPU，配備16GB快速統一記憶體、1TB SSD 儲存，售價就為19,799元。頂級配置16吋M2 Pro MacBook Pro：12核心CPU、19核心GPU、16GB統一記憶體、8TB SSD儲存，40,799元。

M2 Pro MacBook Pro（其中3款） 售價

 14吋

  • 10 核心 CPU
  • 16 核心 GPU
  • 16GB 統一記憶體
  • 512GB SSD 儲存
 $15,999

14吋

  • 12 核心 CPU
  • 19 核心 GPU
  • 16GB 統一記憶體
  • 1TB SSD 儲存
 $19,799

16吋

  • 12 核心 CPU
  • 19 核心 GPU
  • 16GB 統一記憶體
  • 8TB SSD儲存
 $40,799

M2 Max記憶體可配置達96GB

M2 Max MacBook Pro入門售價就是24,499元，該機款配備12 核心 CPU、30 核心 GPU、32GB 統一記憶體、1TB SSD 儲存，為14吋版本。

16吋M2 Max MacBook Pro頂級配置款配備12核心CPU、38核心GPU、96GB統一記憶體、8TB SSD儲存，售價就達到49,799元。

M2 Max MacBook Pro（其中3款） 售價

 14吋

  • 12 核心 CPU
  • 30 核心 GPU
  • 32GB 統一記憶體
  • 1TB SSD 儲存
 $24,499

14吋

  • 12 核心 CPU
  • 38 核心 GPU
  • 96GB 統一記憶體
  • 8TB SSD 儲存
 $48,499

16吋

  • 12 核心 CPU
  • 38 核心 GPU
  • 96GB 統一記憶體
  • 8TB SSD 儲存
 $49,799

蘋果表示，M2 Pro、M2 Max版MacBook Pro甚至可以處理PC手提電腦無法運行的「龐大場景」如製作極為複雜的3D幾何圖形及紋理，或合併大量全景圖像等複雜的圖像處理工作流程。以上的新MacBook Pro於2月3日開售，各位專業工作使用者如果入手新機，也可一試其效能。

記者：張寶燕

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