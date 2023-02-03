【新MacBook Pro開箱】無叉電夠用兩日？　實測14吋M2 Pro MacBook Pro　電力持久20小時

▲ 蘋果頂級效能芯片M2 Pro、M2 Max終於入引新版14吋及16吋MacBook Pro，在今（3日）正式開售。本網記者日前亦已開箱實測14吋的M2 Pro版MacBook Pro新機，向大家報告一下！（張寶燕攝）

備有蘋果目前為至最頂級效能的兩款自家芯片M2 Pro、M2 Max，終於入引新版14吋及16吋MacBook Pro中，尤其針對滿足一眾多媒體創作人、專業工作使用者的需求。除了效能升級，今次新機是否真如官方所指，續航力分別長達20至22小時？另有甚麼值得留意的新規格、新功能？本網記者日前亦開箱實測14吋的M2 Pro版MacBook Pro新機，向大家報告一下！

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首先在續航力方面，官方稱16吋M2 Max版MacBook Pro的續航力長達22小時，而是次記者實測的14吋M2 Pro版MacBook Pro則可以長達20小時。

續航力實測 夠用到第二日

該實測機款配備12核心CPU及19核心M2 Pro芯片，內置16GB記憶體及1TB SSD。開箱第一日實測續航力期間，曾播片、編輯圖片及影片、進行一些簡單文書處理如寫稿及整理Excel表等，總共使用大約8小後，電量還剩下49%。其中連續播片1.5小時，電量僅消耗8%。

第二日繼續使用，主要進行一些文書處理工作，用了6.5小時後，再瀏覽約1.5小時網絡影片，最後還剩16%電量。同時按此趨勢估計可用到接近20小時。

SDXC卡槽、Thunderbolt 4連接埠俱全

今次在機身設計方面，機身右側有SDXC卡槽、HDMI與1個 Thunderbolt 4連接埠，左側就有磁力MagSafe 3充電連接埠、兩個Thunderbolt 4連接埠、3.5 毫米耳筒插口。

HDMI連接8K60Hz顯示器

不僅MagSafe線可充電，新MacBook Pro亦支援以USB-C連接線充電；透過HDMI亦可以連接8K解像度 (60Hz) 或4K解像度 (240Hz) 的外置顯示器。

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支援WiFi 6E 上網快兩倍

自Wi-Fi 6E標準推出以來，除了網絡商陸續引入Wi-Fi 6E路由器供家居用戶選購，今次新MacBook Pro也升級至WiFi 6E無線網絡。

只要配合WiFi 6E路由器及網絡，實測新機也可享受在6GHz頻段，高達2.4Gb/s的下載速度，比上一代快達兩倍。

FaceTime HD鏡頭升級

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該實測新機的FaceTime HD相機鏡頭今次升級至1080p，對比（上圖）的720p FaceTime HD相機鏡頭的效果有明顯分別，包括捕捉到更清晰銳利的影像，在暗部、亮部均呈現到更豐富細節，顏色也更鮮艷。

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在效能方面，M2 Max進一步提升的包括：有多達38核心 GPU，兩倍統一記憶體頻寬，以及多達96GB統一記憶體。單是CPU效能便較上一代的M1 Pro芯片，高達20%至30%。

是次實測的M2 Pro版MacBook Pro，效能表現相較M1 Pro就高達20%。

M2 Pro入門價$15,999

售價方面，M2 Pro MacBook Pro售價由15,999元起。是次實測的14吋機款，搭載了最多的12核心CPU及19核心GPU，配備16GB快速統一記憶體、1TB SSD 儲存，售價就為19,799元。頂級配置16吋M2 Pro MacBook Pro：12核心CPU、19核心GPU、16GB統一記憶體、8TB SSD儲存，40,799元。

M2 Pro MacBook Pro（其中3款） 售價 14吋 10 核心 CPU

16 核心 GPU

16GB 統一記憶體

512GB SSD 儲存 $15,999 14吋 12 核心 CPU

19 核心 GPU

16GB 統一記憶體

1TB SSD 儲存 $19,799 16吋 12 核心 CPU

19 核心 GPU

16GB 統一記憶體

8TB SSD儲存 $40,799

M2 Max記憶體可配置達96GB

M2 Max MacBook Pro入門售價就是24,499元，該機款配備12 核心 CPU、30 核心 GPU、32GB 統一記憶體、1TB SSD 儲存，為14吋版本。

16吋M2 Max MacBook Pro頂級配置款配備12核心CPU、38核心GPU、96GB統一記憶體、8TB SSD儲存，售價就達到49,799元。

M2 Max MacBook Pro（其中3款） 售價 14吋 12 核心 CPU

30 核心 GPU

32GB 統一記憶體

1TB SSD 儲存 $24,499 14吋 12 核心 CPU

38 核心 GPU

96GB 統一記憶體

8TB SSD 儲存 $48,499 16吋 12 核心 CPU

38 核心 GPU

96GB 統一記憶體

8TB SSD 儲存 $49,799

蘋果表示，M2 Pro、M2 Max版MacBook Pro甚至可以處理PC手提電腦無法運行的「龐大場景」如製作極為複雜的3D幾何圖形及紋理，或合併大量全景圖像等複雜的圖像處理工作流程。以上的新MacBook Pro於2月3日開售，各位專業工作使用者如果入手新機，也可一試其效能。

記者：張寶燕

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