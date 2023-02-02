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【加密貨幣】美加息周期漸見頂　比特幣曾短暫突破2.4萬美元

股市 22:53 2023/02/02

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【加密貨幣】美加息周期漸見頂　比特幣曾短暫突破2.4萬美元

美聯儲一如外界預期加息0.25厘，利率目標區間升到4.5厘至4.75厘，市場料加息周期或即將見頂，風險偏好上升，虛擬/加密貨幣向好。比特幣（Bitcoin，BTC）在亞洲時段曾短暫突破 24,000 美元，其後在23,500美元水平上落，現報23892.43美元，升3.66%；以太幣（Ethereum，ETH）報1679.98，升6.30%。

外匯經紀商OANDA高級市場分析師Edward Moya預計，比特幣在24,000 美元的水平存在巨大阻力，但如果突破這一水平，量化交易員或入市炒上26,500美元。

Moya指出，美聯儲貨幣政策料保持保守，風險偏好波動，若通脹繼續以健康速度放緩，料加密貨幣的牛市將依然存在。Moya又稱，美聯儲主席鮑威爾未對近期金融狀況緩和感到擔憂，同時未完全轉鷹，讓許多交易員重新買入風險資產。

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【加密貨幣】加密貨幣借貸公司Genesis申請破產　債權人逾10萬名

【加密貨幣】美國拘捕40歲俄羅斯公民　涉利用香港非持牌加密貨幣交易所洗黑錢7億美元

編輯：李哲毅

美股 虛擬貨幣 通脹 比特幣
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