【業績｜Ferrari】法拉利去年純利勁增13%　揚言2023年會加價、高價跑車「持續高需求」

▲ 【業績｜跑車】法拉利去年純利勁增13% 揚言2023年會加價、高價跑車「持續高需求」

意大利跑車製造商法拉利（Ferrari，美：RACE）公布，2022年利潤按年增長13%，超過市場預期，並預計2023年增長更強勁，行政總裁Benedetto Vigna更稱，市場對公司高價跑車「持續高需求」。法拉利又透露，今年將會加價以抵消當前成本通脹，而2023指引營收約為57億歐元，調整後每股收益在 6 歐元至6.20歐元之間。

法拉利美股現升4.6%，報265.02美元。

法拉利新車出貨時間表

法拉利稱，296系列及首款SUV車型Purosangue的強勁需求推動，上季淨訂單量持續增長。

法拉利純利、營收超預期 出貨量增18.5%

法拉利去年全年純利為9.39億歐元（折合約80.4億港元），按年增長13%；收入50.95億歐元（約436.1億港元），按年上升19.3%，高過預期的49.77億歐元（約390.3億港元）；每股盈利為5.09歐元（約39.9港元），高過預期的每股4.94歐元（約38.7港元）。

法拉利2022年汽車出貨量達13,221 輛，按年增18.5%，創下新紀錄。當中去年歐洲、中東及非洲地區（EMEA）出貨量奪冠，按年增10%至1527輛，而內地、香港及台灣地區升65%至478輛。

相關文章：

【美股焦點】法拉利推首款SUV型汽車Purosangue 營銷總監Enrico Galliera：已穫逾2000訂單

【TSLA】僅Tesla市值5% 大摩：電動車中最看好法拉利 列3大原因

記者：伍鍵文