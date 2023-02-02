▲ 【人事變動】渣打委任童致中為大中華及北亞區私人銀行主管

渣打銀行宣布委任童致中為大中華及北亞區私人銀行主管，駐紮於香港，負責帶領客戶經理團隊，拓展渣打私人銀行於大中華及北亞區的業務。童致中同時向渣打香港行政總裁禤惠儀及渣打私人銀行及優先理財業務全球主管洪子萬匯報，並加入香港管理團隊。

據該行介紹，童致中是資深的私人銀行家，有近30年在香港及內地管理超高資產淨值客戶及家族辦公室的經驗。他曾在摩根史丹利發展覆蓋超高資產淨值及家族辦公室客戶的私人財富管理業務，亦曾於瑞銀集團出任財富管理超高資產淨值大中華區業務主管，領導專門服務「十億富豪」的團隊。加盟渣打前，童致中於星展銀行（香港）擔任大中華區私人銀行業務總監。

渣打：大中華及北亞區為渣打私銀貢獻逾半收入

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，近年亞洲區內，尤其是此區域的超高淨值人士數目持續上升，帶動對優越私人銀行及財富管理服務的需求增加，童致中對業務的深切了解將協助渣打把握機遇，同時推動香港發展成為亞洲主要的家族辦公室樞紐。

渣打私人銀行及優先理財業務全球主管洪子萬表示，大中華及北亞區的私人銀行業務舉足輕重，為渣打私人銀行業務貢獻逾半收入。在該行繼續推動業務全球增長之時，必須物色資深私人銀行家負責帶領團隊。

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編輯：胡學能