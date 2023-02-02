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【美股業績】Estée Lauder盈利指引遜預期、料中國業務下半年修復　盤前曾跌半成

股市 21:59 2023/02/02

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【美妝公司】Estée Lauder上季純利下挫46%　受疫情封鎖拖累

美妝公司 Estée Lauder（美：EL）公佈2023財年次季業績，季度盈利3.94億美元，按年下降64%；收入為46.20億美元，按年下降17%，好於市場預期的45.8億美元；經調整每股盈利1.54美元，按年下跌近5成，惟仍好於市場預期的1.30美元。

不過，Estée Lauder預計，本財年全年收入將按年下降5%至7%，經調整後的每股收益介乎4.87美元至5.02美元，不及市場預期的5.44美元。公司盤前股價最多跌半成，最新跌2.8%，暫報272.9美元。

中國業務料下半財年改善

按產品類別劃分，護膚產品季度收入為23.82億美元，按年跌25%；化妝品收入12.68億美元，按年下跌9%；香水產品收入額為7.75億美元，按年下降2%；護髮用品收入為1.82億美元，按年上升1%。

若以地區劃分，美國市場季度收入跌5%至12.35億美元，歐洲、中東和非洲市場收入跌22%至18.16億美元，亞太區市場收入按年跌17%至15.7億美元。

Estée Lauder指，業績下滑受疫情及内地封控措施影響，在去年11月至12月期間，海南旅遊及產品運輸仍受限制，故減緩預期庫存正常化，預計隨內地解除封控，下半財年內地業務將改善。

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