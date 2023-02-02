▲ 【Twitter】Twitter向第三方開發商下手覓新財路 不再提供免費API存取

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社交平台Twitter 再發掘新財路，Twitter宣布，由2月9日起，第三方開發人員不能再免費連接Twitter API（應用程式開發介面），而Twitter 會在下星期公布更多收費計劃詳情。

簡單而言，第三方開發人員會利用API存取Twitter服務或數據，來創建新服務。目前Twitter API 設有免費版和付費版，開發人員利用Twitter API提供新貼文提醒、共享特定 Twitter 帳戶、以及更改警報等各種服務。

Twitter 表示，多年來數億人發布超過一萬億條貼文，每周涉數十億條，故Twitter數據是世界上最強大的數據庫之一，而公司承諾協助第三方開發人員快速及全面存取Twitter，更多詳情會稍後公布。

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編輯：李哲毅