▲ 【可持續發展】金發局提5大方面改良香港自願碳市場發展

金融發展局發表最新研究報告《碳中和之路： 香港把握碳市場機遇的角色》，提及隨各國設下碳中和目標時間，減碳需求和成本正不斷上升，自願碳市場 （Voluntary Carbon Markets， VCMs） 已成為為低碳經濟轉型籌集資金的關鍵工具之一，而香港目前已成立香港國際碳市場委員會以及港交所 （00388） 旗下自願碳排放交易所Core Climate。

金發局認為，香港未來發展整體自願碳市場生態系統，須考慮5大因素，包括（1）接納由國際標準廣泛認可的減碳項目衍生的碳信用額、（2）採用技術解決方案以應對主要營運挑戰，從而提高交易機制的效能、（3）促進標準制定者和註冊認證機構來香港開展業務，以吸引優質碳項目和資產擁有者、（4） 呼籲更多金融服務業和政府支持，以促進VCM的健康發展、（5）建構完善的生態系統。

金發局主席李律仁表示，儘管自願碳市場仍然處於起步階段，但有調查預計全球自願碳市場總值預計到2027年將達171億美元。為確保自願碳市場能在香港高效運作， 香港需建立具備明確監管機制的生態系統。有關當局及監管機構應透過與行業諮詢協商，制定碳信用額的資產分類，以及探討其相關制度能如何適用於現有框架。

報告原文連結

相關文章：

【碳交易】港交所Core Climate推出首四周錄得逾40宗交易 涉40萬噸碳信用

【ESG】滙豐廖宜建：北京香港可從三方面合作發展綠色金融 共建國際化碳交易市場