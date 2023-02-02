【歐央行議息】歐央行宣布加息0.5厘符預期　料3月再加0.5厘　歐元滙價偏軟　兌港元8.56算

歐央行公布議息結果，三大主要利率一如市場預期加息0.5厘，即歐洲央行主要再融資利率升至3%，存款便利利率升至2.5%，邊際貸款利率為3.25%，利率水平升至2008年12月以來最高。

歐元兌美元在消息公布後偏軟，暫報1.0910，兌港元8.56算。

歐洲央行指利率仍需穩步上升，又提到鑑於潛在的通脹壓力，打算在3月份下一次貨幣政策會議上再加息0.5厘，然後將評估其貨幣政策的後續路徑。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）補充，就2月和3月加息0.5厘達成普遍共識，但沒有完全達成一致，更表明3月加息後仍未達至利率峰值。

此外，歐央行確認資產購買計劃（APP）下投資組合3至6月份將每月減少150億歐元，今年第二季以後的減少資產購買計劃步伐將隨著時間推移而確定。

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編輯：葉志偉