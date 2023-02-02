安聯投資：受惠中國重新開放及美元見頂 看好今年亞洲市場

安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強表示，考慮到中國經濟將隨著重新開放而恢復較快的增長速度，亞洲股市今年的表現可能會更為亮眼，同時美元見頂亦有利亞洲市場。

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他指，近來市場受經濟復常的利好消息所推動，而未來升勢則需要由盈利帶動，觀望政府之後有否對市場支持的政策。他對直接和間接受惠於中國重新開放的行業持樂觀看法，包括消費、工業和材料行業，料離岸中資股上半年表現會優於在岸中資股。

陳致強亦認為，中國房地產業最壞時機已過，政府亦不斷推出支持行業措施。惟置業者信心未見有恢復訊號，料房地產難以再次成為內地經濟主要增長動力，需要觀望政府會否放寬對「房住不炒」的政策取向，而新能源和科技行業或會成重要增長引擎。

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安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成亦表示，受惠於中國放寬清零政策、對互聯網行業監管及對房地產行業的支持，中國和亞洲市場的情緒和前景向好，加上2022 年的統計基數較低，中國經濟增長在今年或可達4.5至5%，以至更高的潛在增長。



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撰文：鄭昊彤