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【英國加息】英倫銀行加息0.5厘符預期　英鎊滙價偏軟　兌港元9.65算

宏觀解讀 20:06 2023/02/02

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英倫銀行宣布，加息0.5厘，符合市場預期，基準利率升至4厘，為2008年10月金融危機以來最高水平。英鎊滙價在消息公布後先升後回軟，英鎊兌美元暫報1.2310，兌港元回落至9.65算。

英倫銀行決策官員是次以7比2的比數通過加息0.5厘，有2位官員認為利率應維持在3.5%不變，亦即不需要加息。去年12月的會議中，官員是以6比3的比數通過加息，顯示官員對利率看法開始偏向一致。

當局指英國通脹持續，故有必要繼續收緊貨幣政策，但認為通脹已經達到頂峰，惟要到2024年第二季起，才會回落至2%以下。

英倫銀行又預計英國經濟前景將較去年11月時的預測更為黯淡，料今年英國經濟將出現0.5%負增長，進入經濟衰退，明年仍會有0.25%的萎縮。但同時將失業率的峰值由原先預期6%以上，下調至5.3%。

今次為英倫銀行連續第10次加息，2021年12月至今已累計加息390基點。

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編輯：葉志偉

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