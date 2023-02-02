【投行人事】瑞信亞洲投行副主席洪長福辭任、此輪投行離職潮中最高級　香港業務料過渡至新部門

▲ 【投行人事】瑞信亞洲投行業務副董事長洪長福辭任

瑞士信貸去年啟動重組，多名亞洲區高層近月相繼離職。外電引述瑞信內部通告指，瑞信亞太區投資銀行兼資本市場副主席洪長福辭任，為瑞信此輪亞洲高層出走潮中最高級的投行銀行家。

洪長福1998年加入瑞信，在該行任職近25年，曾任亞太區投資銀行與資本市場部聯席主管，去年轉任為副主席。瑞信近期多名投行高層離開，包括大中華區行政總裁Carsten Stoher。

瑞信傳分拆內地業務 香港投行過渡至「瑞信第一波士頓」

瑞信去年宣布擬分拆「瑞信第一波士頓（CS First Boston）」，接手瑞信投行業務。外電引述消息指，瑞信正考慮分拆中國投行業務，保留一家在岸子企，香港在內的離岸業務轉至新成立的瑞信第一波士頓。

報道指，瑞信保留中國國內的子公司，可減少重新啟用「第一波士頓」品牌時申請排照的麻煩，瑞信正申請成為中國合資公司的控股股東，目前仍等待內地當局批准。知情人士稱，瑞信境內證券公司將與「瑞信波士頓」簽訂服務合約，令兩邊團隊共同完成的中國項目作利潤分成。

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記者：宋佩恩