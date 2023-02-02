  • 19°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行人事】瑞信亞洲投行副主席洪長福辭任、此輪投行離職潮中最高級　香港業務料過渡至新部門

股市 20:10 2023/02/02

分享：

分享：

【投行人事】瑞信亞洲投行業務副董事長洪長福辭任

瑞士信貸去年啟動重組，多名亞洲區高層近月相繼離職。外電引述瑞信內部通告指，瑞信亞太區投資銀行兼資本市場副主席洪長福辭任，為瑞信此輪亞洲高層出走潮中最高級的投行銀行家。

洪長福1998年加入瑞信，在該行任職近25年，曾任亞太區投資銀行與資本市場部聯席主管，去年轉任為副主席。瑞信近期多名投行高層離開，包括大中華區行政總裁Carsten Stoher。

瑞信傳分拆內地業務   香港投行過渡至「瑞信第一波士頓」

瑞信去年宣布擬分拆「瑞信第一波士頓（CS First Boston）」，接手瑞信投行業務。外電引述消息指，瑞信正考慮分拆中國投行業務，保留一家在岸子企，香港在內的離岸業務轉至新成立的瑞信第一波士頓。

報道指，瑞信保留中國國內的子公司，可減少重新啟用「第一波士頓」品牌時申請排照的麻煩，瑞信正申請成為中國合資公司的控股股東，目前仍等待內地當局批准。知情人士稱，瑞信境內證券公司將與「瑞信波士頓」簽訂服務合約，令兩邊團隊共同完成的中國項目作利潤分成。

相關文章：

【投行人事】瑞信亞洲私銀二把手去向揭曉　跳槽至另一歐資行德銀

【投行人事】法巴銀行據報在港聘用多位原瑞信私人銀行家

【投行重組】瑞信據報派「預付花紅」留高級銀行家　CEO：資金流失已顯著改善兼有回流跡象　

記者：宋佩恩

投資銀行 銀行 任命
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【英國加息】英倫銀行加息0.5厘符預期　英鎊滙價偏軟　兌港元9.65算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】北水再走資16.3億元　連續4日走資　買理想汽車沽建行美團　恒指夜期跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】北水再走資16.3億元　連續4日走資　買理想汽車沽建行美團　恒指夜期跌57點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美股期貨】歐英接力議息　道指期貨跌48點　Meta盤前大升、納指期貨升近1.3%（不斷更新）
【美股期貨】歐英接力議息　道指期貨跌48點　Meta盤前大升、納指期貨升近1.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款