【企業裁員】Meta料今年將進行新一波裁員 目標鎖定中階管理職位

美國大型科技公司裁員潮持續，近日Meta執行長朱克伯格亦在最新財報當中公佈有相關消息，朱克伯格表示2023年管理主題是效率，Meta在2022年花費超過37億美元重組公司，包括支付員工資遣費，以及提前終止部分辦公室租約和合併辦公室等，未來一年將繼續提高效率，也會產生額外重組花費。

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他亦強調去年的大規模裁員只是開始，並非結束，而根據外媒報導，這次Meta裁員鎖定更多中階管理人員，並為工程師配備更多類似ChatGPT的AI工具，協助工程師寫基本程式。至於管理層，在1月下旬的一場會議當中，朱克伯格曾提到不喜歡太多層結構，稱管理結構只是管理經理和員工，外媒解讀為會裁掉更多中階管理職位。

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有美國銀行策略師表示，這波裁員浪潮後美國最大科技公司仍然太臃腫。即使大裁員，一些公司的平均規模仍比合理超過20%。隨著需求放緩，大型企業如何壓低成本挽救利潤率，將成為今年的重頭戲。

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撰文：鄭日棱