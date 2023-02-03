【環球小姐】俄羅斯小姐稱被排擠 烏克蘭小姐拒交流

環球小姐選舉已於上月圓滿結束，不過俄羅斯與烏克蘭兩國參賽佳麗的戰火仍未平息。俄羅斯小姐Anna Linnikova早前接受俄媒訪問，自稱比賽期間遭烏克蘭代表與其他國家佳麗排擠，指烏克蘭小姐拒絕與其交流。

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環球小姐決賽上月15日於美國舉行，最終由菲律賓裔美國小姐R'Bonney Gabriel摘得冠軍，委内瑞拉小姐Amanda Dudamel奪亞軍，多米尼加小姐Andreína Martínez奪季軍。

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Anna Linnikova本周接受《莫斯科晚報》（Evening Moscow）訪問，坦言自參加環球小姐賽事已十分艱難。她一開始就遭到烏克蘭社交媒體用戶不斷威脅和侮辱，也遭受大量負面評論。

她在訪問期間沒有提及烏克蘭戰爭，但暗示因戰事遭到其餘國家的佳麗排擠。

Anna稱很多佳麗因其國家而避開她，點名提到烏克蘭小姐Viktoria Apanasenko與瑞士小姐Alia Guindi見到她就逃跑。但她讚賞委内瑞拉小姐對她十分友善。

她又指，Viktoria因自己是俄羅斯人而拒絕溝通，她對此感到遺憾。Anna聲稱自己試圖破冰仍徒勞無功，人人都看得出Viktoria抗拒她，不過她不會對此懷恨在心。

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俄烏兩國佳麗最終均無緣晉級16強，但Anna認為16強的入圍準則是政治背景，她未能打入16強與其比賽表現完全無關。

Anna更聲稱，美國小姐奪冠與烏克蘭小姐奪得嘉年華精神獎，其實是具有象徵意義，似乎暗示比賽有内幕。

不過Viktoria早前指Anna選擇一身火紅晚裝出場，不滿對方穿著血色禮服與其同台。

她又批評Anna對烏克蘭戰爭隻字不提，一直沒有向她道歉，質疑對方只為自拍打卡作政治宣傳才接近她。

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責任編輯：鄭錦玲