▲ 【香港加息告終？】銀行界：大行維持最優惠利率（P）不變出乎預期 按揭界：樓市已消化加息影響

HSBC滙豐出乎預期不加最優惠利率（P），恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 、渣打齊齊跟隨決定。多行銀行界人士相信，與最近1個月港元拆息（HIBOR）急回落有關，令滙豐等大型銀行評估未必急於現時上調P，展望上半年香港銀行仍有上調P的壓力。

亦有銀行界人士指加息周期似是尾聲，港銀今維持P不變，相信是P加息周期告終，除非美國核心通脹明顯反彈，令美國年內擴大加息步伐，港銀屆時才可能再加息。

翻查資料，與樓按相關的1個月HIBOR已由年初逾4.2厘水平，反覆向下，跌至今日2.53厘水平。

東亞：上半年港銀或最多加2次P

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，去年底季結因素令HIBOR高企，惟隨着該因素、農曆新年過去，銀行不用再急於搶存款，遂重新檢視近期的貸款需求，金管局近日公布數據顯示本地貸款數據不理想，政府日前公布預估本地經濟去年負增長3.5%，且目前貸款需求仍疲軟，故大行今維持P不變。不過，蔡永雄指，由於市場預期美國下月較高機率繼續加息、5月亦有機會加息，相信香港銀行屆時視乎HIBOR水平，而有可能上調P，暫預計上半年港銀或有1至2次加P，每次加12.5點子，意味市場上的「細P」、「大P」上半年最高可見5.875厘、6.125厘，之後下半年P維持不變。

上商：加P周期料告一段落

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，大行不加P出乎市場預料，不過大行的往來及儲蓄存款（CASA）比率較高，倘上調P，意味CASA的息率要同步上調，付息成本加重，而最近1個月HIBOR跌速亦出乎意料，1個月港美息差見2厘情況罕見，相信原因包括：與香港近月突宣布解封，令資金短期流入香港；香港實體貸款需求仍低，影響了拆息水平；以及年結因素過去。他相信去年12月香港銀行加P，是今個加息周期最後一次上調，除非美國核心通脹明顯反彈，令聯儲局年內擴大加息步伐，港銀屆時便才可能再加P。

經絡按揭轉介：P息不變與港元拆息反覆回落有關

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，滙豐宣布P維持不變，相信因1個月HIBOR於今年反覆回落至2.53厘，本港銀行體系結餘仍維持約958億元水平，加上本港經濟及樓市剛開始復常，銀行暫未有即時加息壓力，惟美國通脹率與目標2%仍有一段距離，加上中美貿易及俄烏問題等打擊全球經濟活動，仍為通脹帶來不確定性。

曹德明認為，今年美國加息仍會持續並以降低通脹為主，港美息口差距將進一步擴寬，拆息仍有上升壓力，相信本港銀行未來將續密切注視市場動向而再作決定。他又指，隨着內地與香港兩地正式恢復通關，對各行各業注入強心針，經濟將逐步復常，消費者信心亦會開始增強，加上滙豐宣布P維持不變，業主供樓負擔暫未增加，這些因素對本港樓按市場有正面支持作用。

中原按揭：即使年內若需再加P僅再多一次

中原按揭董事總經理王美鳳指出，具指標性的滙豐宣布維持P不變，料其他銀行將陸續跟隨，她解釋，最近與樓按相關1個月港元拆息在年結因素過後已從高位逾5%回落至2.53%，臨近美國加息期，美元拆息已升，港元拆息今天仍連日不升反跌，並回落至與美息明顯拉闊達2厘，反映港元資金充裕，相信是近日金融及投資環境向好吸引資金留港，令拆息與最優惠利率差距擴闊至3.1厘，遂令銀行未有進一步上調存貸息率之需要。

王美鳳續指，美國加息周期已近尾聲，港息調整是否已提早完結仍視乎未來拆息走勢、資金流向及水平；今年市場聚焦「復常」令本港經濟及投資環境進一步向好，料市場資金維持充裕，不排除本港加息周期已完結；相信即使年內若需再加P僅再多一次。

她稱，本港受惠於防疫措施逐步解除、通關復常、息率將見頂等因素，市場氣氛已回暖，樓市交投明顯增加，是次大型銀行決定維持P不變令按息維持現有水平，為市場進一步帶來好消息，在樓市前景向好下，相信巿場已完全消化加息影響。

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記者：胡學能