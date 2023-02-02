昂坪360本月27日至下月21日定期維修　生日免費乘車優惠可後補

昂坪360公布，由本月27日至3月21日進行維修保養工程，纜車服務在該段期間將暫停開放，於該段時間生日人士的免費乘車優惠可後補。

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昂坪360表示，於保養工程期間，昂坪市集及室內景點，包括纜車探知館及360動感影院將如常開放。

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而持香港身份證者如於上述日子生日，待纜車服務恢復後，可於2023年3月或4月內其他日子丁昂坪 360，享用免費乘坐昂坪纜車的生日優惠。

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