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【虛擬銀行】Mox Credit免手續費FPS轉賬上限降至5萬　零成本套現賺息幾乎玩完

Hot Talk 18:15 2023/02/02

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【虛擬銀行】Mox Credit免手續費FPS轉賬上限降至5萬　零成本套現賺息幾乎玩完

虛擬銀行Mox Bank由2月起再度下調Mox Credit免手續費FPS轉賬，由上限8萬降至5萬，超出限額會收取1%手續費。現時不乏客戶會用「loop loop大法」，先將零手續費、零息Mox Credit套現，再重新存入Mox Bank，以賺取更多活期利息，簡單推算，用戶今月起每月將少賺20元。

Mox Bank由2月1日起，免手續費推廣期將延長至3月31日，通過FPS以Mox Credit轉賬，每月首50,000港元可享免手續費，轉賬限額將每月重置。

Mox目前港元活期存款利率為0.3%，MOX稱，2月、3月期間完成額外任務可以獲額外3%活期存款年利率（包括消費及儲蓄），意味合共3.3%，以5萬元上限推算，用「loop loop大法」每個月可袋130元左右。

此前12月及1月完成額外任務只可獲2%額外活期存款年利率，意味合共2.3%，當時免手續費FPS轉賬上限為8萬，用「loop loop大法」每個月可袋150完左右。

相關文章：

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【虛擬銀行】Mox兩周年不以高息搶存款　擬成首間提供港股美股交易服務虛銀

編輯：李哲毅

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