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【清酒新世界@iM網欄】天巧純米大吟釀 太平山．四

名人薈萃 07:00 2023/02/04

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天巧屬小玉釀造的太平山系列的頂級之作，「天」指大自然的素材，「巧」代表藏人的匠心工藝，酒造更因這個系列再次成名。1980年開始，人們開始渴望享用冰鎮的優質清酒，有別於日常飲用的常溫或暖的清酒，小玉釀造的第五代傳人小玉真一郎先生在1989年推出了以山田錦釀造而成的「天巧 純米大吟釀」。釀造優質清酒需要大量的手工勞動和專業知識，小玉釀造決心逐步將其生產從一般加工清酒轉向採用秋田生酛釀造，從而釀造更優質的清酒。 

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天巧推出後，無論在日本或外國都獲獎無數，於2000年在布魯塞爾的Monde Selection中獲得金賞，這是首次在海外亮相便深受當地的歡迎，之後更成為東京市場的注重清酒之一；隨後在2001年至2010年連續10年獲得全美日本酒歡評會的金賞；同時在2009年、2017年和2018年獲得IWC（國際葡萄酒挑戰 International Wine Challenge）的金賞，可說是受到各地的喜愛。天巧 純米大吟釀更被選為日本駐外大使館和領事館接待的官方清酒之一，而且日本最大航空公司ANA的國際航班頭等艙和商務艙均採用作為酒類供應。天巧推出30多年來，成功吸引了日本和海外眾多粉絲，不愧是小玉釀造的領先旗艦品牌。

    點擊圖片放大

天巧在2017年正式推出其他系列的清酒，同樣也是採用山田錦釀造而成，包括了「天巧50純米大吟釀」，還有2018年首次在紐約亮相的「天巧20」，隨後2019年更推出了「天巧35」。天巧20和35的包裝類似，一黑一白，精米步合分別為20%和35%的山田錦，對小玉釀造來說壓榨後會影響清酒的口感，所以他們對於壓榨後的加工十分講究，通過短時間的加熱和冷卻令清酒更加乾淨、更新鮮，香氣更加清香、雜味更少，讓人感到特別順滑。

  • 小玉釀造株式會社
  • 地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1
  • 電話：018-877-2100
  • 官網：https://www.kodamajozo.co.jp

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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