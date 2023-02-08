【跟錢家學理財@iM網欄】隔山買牛要注意 境外置業3大風險

近年愈來愈多人購買境外物業，毗鄰香港的大灣區城市，更是熱門選擇。但是，境外置業等於「隔山買牛」，買樓花（即未建成物業）的風險更高，萬一發生問題，追討損失困難重重。境外置業上車難度或會較購買本地物業為低，但所涉資金仍然不菲，而且牽涉不同的法制問題，大家應以更謹慎的態度對待。若有興趣境外置業，必須留意以下3大風險：

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樓花變「爛尾」樓

以樓花形式發售的境外物業，由購入至交樓可能長達數年，當中存在不少變數。若樓盤最終因為各種原因未能完工，例如發展商缺乏資金、產權糾紛、工程質量不合格等，便可能淪為「爛尾」樓。近年經濟環境轉差，不少境外發展商資金鏈出現問題，加劇境外樓花「爛尾」的風險。由於物業屬不動產，買賣都必須遵守物業所在地的法規。基於不同司法管轄區有不同法例及司法程序，若境外物業最終「爛尾」或貨不對辦，「隔山追討」將會十分困難，更可能投訴無門，令業主蒙受重大損失。

「隔山買牛」容易貨不對辦

不少境外物業標榜位置優越、交通方便、回報率高，並以各種概念包裝，以一小時生活圈、新發展區、悠閒度假、港人社區等作招徠。但是，相關概念可能只是發展計劃，能否實現從沒保證，而樓盤廣告資料亦可能避重就輕，甚至誇大失實。消費者若不熟悉樓盤所在地情況，又未必能實地視察，只能依靠發展商及銷售代理所提供的廣告或資料便貿然作決定的話，買到貨不對辦的物業不足為奇。

「售後返租」風險高

有些境外樓盤會以高回報、售後返租或物業委託管理等安排吸引買家。一般是買家購入物業後，與發展商或第三方簽訂協議，在指定期內向買家提供租金回報。根據中國內地法規，發展商銷售物業時不能承諾反租，所以內地發展商一般透過關聯公司與買家簽訂「返租協議」。遇上規模較小的公司，萬一經營不善，結業倒閉，返租或物業委託管理協議便成廢紙，更別說承諾的租金回報。過去幾年有不少港人業主投訴類似項目未能兌現租金承諾，事實上所謂的保證租金其實存在眾多不確定性，消費者切忌草率決定。

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