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Shell受惠能源價格飆升 去年全年純利3112億破紀錄

環球經濟金融 18:00 2023/02/02

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俄烏戰爭促使能源價格大幅飆升，石油巨擘Shell周四（2日）宣布，去年錄得399億美元（約3,112.2億港元）全年純利破紀錄。

辛偉誠擬修例 強制英教師罷工需提前通知學校 【下一頁】

俄羅斯切斷對歐洲管道的天然氣供應後，全球對液化天然氣（LNG）需求急增。

Shell的LNG交易收入現強勁復甦，去年第四季錄得98億美元（約764.4億港元）的利潤，遠超市場分析師預期的80億美元（約624億港元）。

該公司去年利潤達到843億美元（約6,575.4億港元），按年激增53%。至於經調整全年純利為399億美元，按年增超過一倍，打破2008年創下310億美元（約2,418億港元）的紀錄。

非牟利組織Global Witness指，Shell的全年利潤足夠支付英國1,320萬戶家庭的平均年度能源費用。

組織代表指，能源危機已將數百萬個家庭推向貧窮，因此民眾絕對有權對Shell在社會艱難時期賺取暴利感到憤怒。

英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」 【下一頁】

英國自由民主黨黨魁戴宏（Ed Davey）也表示，任何企業都不應藉著俄羅斯入侵烏克蘭，賺取高到離譜的利潤。

他要求政府向石油和天然氣企業加稅，起碼確保能源費不會在4月再次飆升。

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責任編輯：鄭錦玲

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