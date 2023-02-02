【新版紙鈔】澳洲新版5元鈔將棄用英女王肖像　以突出當地原住民文化

澳洲央行周四（2日）宣布，當地5元新紙幣將不再使用已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II ）的肖像，新設計將諮詢原民，設計會「致敬原住民化與歷史」。該行在聲明中表示，這項決定獲政府支持。現時澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）支持澳洲採行共和制。

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央行又表示，鈔票的另一面將繼續印有澳洲國會的圖案。不過將來5元新鈔開始使用後，舊有5元紙幣仍將持續流通。

澳洲目前為君主立憲制國家，1992年7月英女王登基40周年時，其肖像首次出現在5元澳鈔上。

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1999年澳洲曾舉辦改制公投，尋求將君主制改為共和制，但最後公投以些微票數差距沒有通過。英女王於去年9月去世，澳洲宣布全國放假哀悼，當時社會再次出現呼籲廢除君主制的聲音。

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