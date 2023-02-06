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【內房銷售】雅居樂上月銷售按年跌13% 　一文看清1月內房銷售（不斷更新）

股市 17:53 2023/02/06

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一文看清2023年1月內房銷售

房地產支持政策在去年底密集出台，但市場預期，短期內供求和成交不會出現明顯轉暖的跡象，2023年1月房企銷售繼續錄得按年跌幅。據克而瑞數據指，今年1月百大房企銷售操盤金額按年跌32.5%至3542.9億元人民幣。中指院則指，期內銷售額超百億元的房企有13家，按年減少2家。

本網綜合各大內房1月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內房 1月單月銷售
億元人民幣 按年變幅
萬科企業 （02202） 286.3 -19.6%
碧桂園 （02007） 220.1 -39.5%
中海外 （00688） 131.9 -10.8%
雅居樂 （03383） 64.7 -12.7%
新城發展 （01030） 57.8 -26.5%
保利置業 （00119） 49.0 +105.0%
中海外宏洋 （00081） 25.9 -28.6%
金地商置 （00535） 23.0 -59.7%
力高地產 （01622） 13.2 -49.4%
融信中國 （03301） 9.9 -84.7%
時代中國 （01233） 8.5 -88.0%
銀城國際 （01902） 4.8 -24.1%
景瑞控股 （01862） 3.4 -46.1%
大發地產 （06111） 2.5 -75.2%

中海外 （00688） 公布，1月合約銷售約131.88億元，按年跌10.8%；已售樓面面積約71.12萬平方米，按年跌14.1%。

保利置業 （00119） 1月合約物業銷售金額約49億元，按年增1.05倍；建築面積約17.5萬平方米，按年增38.9%；平均價為每平方米27,900元，按年增41.8%。

力高集團 （01622） 公布，1月合約銷售為13.23億元，按年減少49.4%；建築面積約15.19萬平方米，按年少48.7%。

雅居樂 （03383） 公布，1月預售金額64.4億元，按年減少12.7%；合約面積41.9萬平方米，按年少22.2%；每平方米均價15,348元，按年少10.8%。

新城發展 （01030） 公布，1月合約銷售57.76億元，按年減少26.5%；合約面積71.24萬平方米，按年少10.6%。

中國海外宏洋 （00081）  公佈，1月合同銷售額25.87元，按年減少28.6%；合同銷售面積22.9萬平方米，按年減少23.8%。

融信中國 （03301） 公佈，1月合同銷售9.9億元，按年減84.7%；合同銷售建築面積10.6萬平方米，按年減少66.9%；每平方米平均銷售價格為9,352元，按年減少53.8%。

金地商置 （00535） 公佈，1月合同銷售額22.96億元，按年減少59.7%；合同銷售面積12.34萬平方米，按年減少45.8%；每平方米平均銷售價格為18,600元，按年跌25.6%。

碧桂園 （02007） 1月公司股東權益的合同銷售金額約220.1億元，按年跌39.5%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約306萬平方米。

時代中國 （01233） 公布，合同銷售金額約為8.5億元，按年大跌88%，簽約建築面積約為5.6萬平方米，按年跌87%。

萬科企業 （02202） 發布，1月合同銷售金額為286.3億元，按年下跌19.6%，合同銷售面積167.3萬平方米，按年下跌20.6%。

銀城國際 （01902） 1月總合約銷售額約為4.8億元，按年跌24.1%，合約建築面積按年跌24.5%至2萬平方米；平均合約售價按年增0.6%至每平方米23,865元。

大發地產 （06111） 1月實現合同銷售金額約為2.51億元，按年跌75.2%；合同銷售面積為1.3萬平方米，按年跌78.2%；平均銷售價格為每平方米約19,259元，按年增14%。

景瑞控股 （01862） 1月合同銷售金額按年跌46.1%至3.4億元，建築面積按年跌51.9%至1.8萬平方米，銷售均價為19,067元。

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記者：宋佩恩

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