【內房銷售】萬科上月銷售按年跌20% 　一文看清1月內房銷售（不斷更新）

▲ 一文看清2023年1月內房銷售

房地產支持政策在去年底密集出台，但市場預期，短期內供求和成交不會出現明顯轉暖的跡象，2023年1月房企銷售繼續錄得按年跌幅。據克而瑞數據指，今年1月百大房企銷售操盤金額按年跌32.5%至3542.9億元人民幣。中指院則指，期內銷售額超百億元的房企有13家，按年減少2家。

本網綜合各大內房1月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內房 1月單月銷售 億元人民幣 按年變幅 萬科企業 （02202） 286.3 -19.6% 時代中國 （01233） 8.5 -88.0% 銀城國際 （01902） 4.8 -24.1% 景瑞控股 （01862） 3.4 -46.1% 大發地產 （06111） 2.5 -75.2%

時代中國 （01233） 公布，合同銷售金額約為8.5億元，按年大跌88%，簽約建築面積約為5.6萬平方米，按年跌87%。

萬科企業 （02202） 發布，1月合同銷售金額為286.3億元，按年下跌19.6%，合同銷售面積167.3萬平方米，按年下跌20.6%。

銀城國際 （01902） 1月總合約銷售額約為4.8億元，按年跌24.1%，合約建築面積按年跌24.5%至2萬平方米；平均合約售價按年增0.6%至每平方米23,865元。

大發地產 （06111） 1月實現合同銷售金額約為2.51億元，按年跌75.2%；合同銷售面積為1.3萬平方米，按年跌78.2%；平均銷售價格為每平方米約19,259元，按年增14%。

景瑞控股 （01862） 1月合同銷售金額按年跌46.1%至3.4億元，建築面積按年跌51.9%至1.8萬平方米，銷售均價為19,067元。

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記者：宋佩恩